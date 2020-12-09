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اقتصاد

فتح باب التقدم لحجز 11 باكية بأسواق منافذ الخير بمدينة الشروق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

 أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم فتح باب التقدم لحجز 11باكية بـ 12 نشاطا مختلفا بأسواق منافذ الخير الشاغرة بالمدينة، موضحًا أنه على الراغبين فى التقدم للحجز، التوجه إلى مقر جهاز المدينة لتقديم طلب بإسم رئيس الجهاز وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك حتى يوم الخميس 17/12/2020، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، على أن يتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين يوم الخميس 31/12/2020، الساعة 11 صباحًا.

 

 وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: يشترط   في المتقدمين لحجز الباكيات، ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومى أو الخاص، أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل على باكية بالمنافذ أو موقع بمشروع "شارع شباب الشروق"، هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وأن يكون من سكان المدينة، ويتم تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصَّر)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة الشروق، وطابع تأمينى.

 

وأوضح رئيس جهاز "الشروق"، أنه تم طرح 4 باكيات بنشاط فاكهة، ويحظر تغيير النشاط نهائيا، و3 باكيات بأنشطة متنوعة، عدا الخضراوات والفاكهة، وباكيتين بأنشطة طيور، وباكية بنشاط سرجة، وباكية تستوعب نشاطين لتوصيل الطلبات.

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