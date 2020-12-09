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طلعت عبد القوى: التزام من الدولة المصرية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأ
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، إن هناك التزاما من الدولة المصرية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، مشيرا إلى أن القانون سيحدد الجهات والأجهزة الرقابية التى ستكافحه.

وأضاف "عبد القوى" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المادة الدستورية ألزمت الأجهزة أن تنسق فيما بينها وأن يكون هناك استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، موضحا أن الاستراتيجية يجب أن تشارك بها جميع أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن الطفرة فى تلك الاستراتيجية هى وضع أهداف محددة لمكافحة الفساد والوقاية منه، لافتا إلى أن كل هدف من الأهداف يوجد به كيان من كيانات الدولة.

وأكد أن الهدف العاشر من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو دور منظمات العمل الأهلى فى مكافحته، حيث أن المنظومة بدأت تعمل بشكل قوى جدا، وليس فقط اقتلاع الفساد ولكن التوعية بأسبابه وأنواعه وتعريفه والآثار المترتبة عليه.

ونظمت جامعة حلوان صباح اليوم مسيرة بالملاعب الرياضية الجديدة للدعوة لعدم  التعصب بعنوان "متحدون على مكافحة الفساد بحضور رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم و عمداء الكليات ومسؤولي الرقابة الإدارية وعدد من الطلاب بكافة الكليات. 

ونظمت الجامعة المسيرة وفقا للإجراءات الاحترازية من كورونا، حيث حرصت إدارة الجامعة على التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات.
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