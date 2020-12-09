الأزهر: قوافلنا الدعوية إلى سيناء يتهافت عليها العلماء

يرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

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وعبر الشيخ محمد احمد معتوق، عن كامل دعم الأزهر الشريف ومؤسساته وعلمائه لأهالي سيناء الحبيبة، وأن الأزهر يثمن تضحياتهم وصمودهم ضد قوى الظلام وجماعات التطرف والإرهاب، قائلا: "إن الأزهر الشريف يشارك مؤسسات الدولة المصرية جهودها المبذولة لدعم أهالي سيناء الحبيبة".



واكد الشيخ إبراهيم أحمد محمد ، عضو القافلة، أهمية الترابط الوطنى والترابط الأسرى والحفاظ على الأسرة ، والعمل من أجل الوطن الأكبر الذي نعيش فيه ، مصرنا الحبيبة ، وتيسير أمور الحياة ، والأخذ بسنة رسول الله- صل الله عليه وسلم- مشيرا إلى أن الطالب عليه الجد والاجتهاد فى دراسته؛ حتى يفيد المجتمع الذى يعيش فيه. و ضمت القافلة الدعوية بالأزهر الشريف، الشيخ محمد احمد معتوق ، والشيخ احمد حسن محمد ، والشيخ إبراهيم أحمد محمد، وقد تم عقد ندوة؛ من اجل بث روح الإنتماء والولاء للوطن ، كما تم عمل لقاءات حوارية مع الطلاب حول قضايا دينية واجتماعية متعلقه بالأسرة والمجتمع .وعبر الشيخ محمد احمد معتوق، عن كامل دعم الأزهر الشريف ومؤسساته وعلمائه لأهالي سيناء الحبيبة، وأن الأزهر يثمن تضحياتهم وصمودهم ضد قوى الظلام وجماعات التطرف والإرهاب، قائلا: "إن الأزهر الشريف يشارك مؤسسات الدولة المصرية جهودها المبذولة لدعم أهالي سيناء الحبيبة".واكد الشيخ إبراهيم أحمد محمد ، عضو القافلة، أهمية الترابط الوطنى والترابط الأسرى والحفاظ على الأسرة





ومن جهته، أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، اثناء استقبال أعضاء القافلة ، دور الأزهر الشريف التنويري ونشر صحيح الإسلام المعتدل ، بجانب محاربة الفكر المتطرف ، أن الفكر الأزهري الوسطي والتوعية الدينية السليمة احد أضلاع مثلث القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.



وأشاد المحافظ ،بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في محافظة



من جهته، قال الدكتور أسامه الحديدي المدير التنفيذي لمركز الفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف، أنه فور الإعلان عن القافلة الدعوية إلي محافظة شمال سيناء تسابق العلماء علي المشاركة فيها؛ لأن أرض سيناء أرض طاهرة ارتوت بدماء الشهداء.



وأشاد المحافظ ،بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في محافظة شمال سيناء ..موجهًا التحية والشكر لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب علي تلبية مطالب أبناء شمال سيناء..لافتا الي أن القافلة ستعقد ندوات دينية في مراكز الشباب، حيث تستهدف قطاعا كبير من المواطنين، وعلي رأسهم الشباب.من جهته، قال الدكتور أسامه الحديدي المدير التنفيذي لمركز الفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف، أنه فور الإعلان عن القافلة الدعوية إلي محافظة شمال سيناء تسابق العلماء علي المشاركة فيها؛ لأن أرض سيناء أرض طاهرة ارتوت بدماء الشهداء.

ويأتي تنفيذ القوافل في ضمن خطة برنامج التوعية المجتمعية والأسرية، الذي يجوب محافظات مصر وجامعاتها، والذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في شهر أكتوبر من العام 2018.



بدوره أكد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف ، ستنفذ في عدة لقاءات وندوات في جامعة العريش والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي وعدد من الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب و المؤسسات الخدمية بالمحافظة.. الي جانب القاء أعضاء القافلة خطبة الجمعة في المساجد الكبري بالمحافظة.





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