ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأزهر: قوافلنا الدعوية إلى سيناء يتهافت عليها العلماء

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:17 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
استقبلت مدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، القافلة الدعوية بمشيخة الأزهر الشريف، حيث كان في استقبالهم حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى.

و ضمت القافلة الدعوية بالأزهر الشريف، الشيخ محمد احمد معتوق ، والشيخ احمد حسن محمد ، والشيخ إبراهيم أحمد محمد، وقد تم عقد ندوة؛ من اجل بث روح الإنتماء والولاء للوطن ، كما تم عمل لقاءات حوارية مع الطلاب حول قضايا دينية واجتماعية متعلقه بالأسرة والمجتمع .

اقرأ ايضا:

وعبر الشيخ محمد احمد معتوق، عن كامل دعم الأزهر الشريف ومؤسساته وعلمائه لأهالي سيناء الحبيبة، وأن الأزهر يثمن تضحياتهم وصمودهم ضد قوى الظلام وجماعات التطرف والإرهاب، قائلا: "إن الأزهر الشريف يشارك مؤسسات الدولة المصرية جهودها المبذولة لدعم أهالي سيناء الحبيبة".

واكد الشيخ إبراهيم أحمد محمد ، عضو القافلة، أهمية الترابط الوطنى والترابط الأسرى والحفاظ على الأسرة، والعمل من أجل الوطن الأكبر الذي نعيش فيه، مصرنا الحبيبة، وتيسير أمور الحياة، والأخذ بسنة رسول الله- صل الله عليه وسلم- مشيرا إلى أن الطالب عليه الجد والاجتهاد فى دراسته؛ حتى يفيد المجتمع الذى يعيش فيه.

ومن جهته، أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، اثناء استقبال أعضاء القافلة، دور الأزهر الشريف التنويري ونشر صحيح الإسلام المعتدل ، بجانب محاربة الفكر المتطرف ، أن الفكر الأزهري الوسطي والتوعية الدينية السليمة احد أضلاع مثلث القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.

وأشاد المحافظ ،بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في محافظة شمال سيناء..موجهًا التحية والشكر لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب علي تلبية مطالب أبناء شمال سيناء..لافتا الي أن القافلة ستعقد ندوات دينية في مراكز الشباب، حيث تستهدف قطاعا كبير من المواطنين، وعلي رأسهم الشباب.

من جهته، قال الدكتور أسامه الحديدي المدير التنفيذي لمركز الفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف، أنه فور الإعلان عن القافلة الدعوية إلي محافظة شمال سيناء تسابق العلماء علي المشاركة فيها؛ لأن أرض سيناء أرض طاهرة ارتوت بدماء الشهداء.

ويأتي تنفيذ القوافل في ضمن خطة برنامج التوعية المجتمعية والأسرية، الذي يجوب محافظات مصر وجامعاتها، والذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في شهر أكتوبر من العام 2018. 

بدوره أكد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف ، ستنفذ في عدة لقاءات وندوات في جامعة العريش والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي وعدد من الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب و المؤسسات الخدمية بالمحافظة.. الي جانب القاء أعضاء القافلة خطبة الجمعة في المساجد الكبري بالمحافظة.

اقرأ أيضا:
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر
https://www.elbalad.news/4296445

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قافلة الأزهر تصدر 2000 فتوى وتنظم 40 ندوة ومحاضرة بالوادى الجديد

حصاد قافلة الأزهر الدعوية بالوادي الجديد.. 2000 فتوى وندوة ومحاضرة وأمسية دينية.. وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية ومواد غذائية وإغاثية

نموذج مشرف.. طفلة تنتهي من حفظ القرآن الكريم وعمرها 9 سنوات.. فيديو

أعضاء مركز الفتوى بالأزهر يقدمون كبسولات توعوية للشباب من التطرف.. صور

تسيير قافلة دعوية من الأزهر الشريف إلى شمال سيناء.. السبت

سيناء تستقبل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية..غدا

ترشيحاتنا

تراجع مفاجئ.. الذهب يفقد مكاسبه.. وعيار 21 يخسر 7 جنيهات اليوم

أحمد أبو هشيمة يعتذر عن إقامة عزاء لوالده بسبب كورونا

6 حالات لـ وقف المعاش بالقانون الجديد.. تعرف عليها

قتلت زوجها برقبة زجاجة بسبب 150 ألف جنيه مصروف شهري| القصة الكاملة للفنانة عبير بيبرس بعد إحالتها للجنايات

بعد إصابة 4 أسود بكورونا فى إسبانيا| حديقة حيوان الجيزة تكشف مفاجأة

وقوع إصابات.. أول فيديو من حادث محطة المنصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتنافسان بنفس الإطلالة

فستان شفاف.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

تخلص من آلام الأسنان بوصفات طبيعية وفعالة