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منوعات

كسر في الفك والجمجمة.. قتل فتاة وإخفاء جثتها في الغابة.. صور

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب بالغ من العمر 30 عاما، بعد اتهامه بالإعتداء جنسيا على فتاة و ضربها و حرق جثتها حتى اختفت ملامحها و تركها في أحد غابات بريطانيا في حفرة بوسط الغابة حتى لا يعثر عليها أصدقائها ووالدتها و لكن يشاء القدر ان تكشف حيلته الخبيثة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"  البريطانية، فإن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، تعرضت للضرب و الإعتداء الجنسي من قبل عمها الذي كانت تربطها به علاقة ودودة للغاية بعد وفاة والدها، فقد كان يتقرب منها و من والدتها بشتى الطرق و كانت تحكي لكل أصدقائها عنه و عن حبها له . 

هاجم العم المذنب منزل الفتاة و والدتها ليلا في مايو الماضي، و اعتدى على الطفلة و والدتها بسبب مشاكل مادية، و انتهى الأمر ببعض الكدمات التي أصيبت بها الفتاة ووالدتها و قرروا منذ ذلك الحين قطع العلاقات معه . 

استدرج العم الثلاثيني الفتاة إلى الغابة، و اعتدى عليها جنسيا، و لكمها للدرجة التي كسرت فكها و جمجمتها، و سحبها إلى إحدى غابات بريطانيا الكثيفة ، و قام بحفر حفرة عميقة و دفنها بها حتى يتبرأ من جريمته . 

أبلغت والدة الفتاة الشرطة بعد إختفائها الغريب و اتهمت عمها بخطفها ، و بعد تحريات الشرطة تمكنت من إثبات التهمة على عم الفتاة و  ألقت القبض عليع بعد العثور على جثتها و اعترافه في التحقيقات بقتلها .
كسر في الفك والجمجمة.. قتل فتاة وإخفاء جثتها في الغابة.. صور
كسر في الفك والجمجمة.. قتل فتاة وإخفاء جثتها في الغابة.. صور
كسر في الفك والجمجمة.. قتل فتاة وإخفاء جثتها في الغابة.. صور
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