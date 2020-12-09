كسر في الفك والجمجمة.. قتل فتاة وإخفاء جثتها في الغابة.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، تعرضت للضرب و الإعتداء الجنسي من قبل عمها الذي كانت تربطها به علاقة ودودة للغاية بعد وفاة والدها، فقد كان يتقرب منها و من والدتها بشتى الطرق و كانت تحكي لكل أصدقائها عنه و عن حبها له .





هاجم العم المذنب منزل الفتاة و والدتها ليلا في مايو الماضي، و اعتدى على الطفلة و والدتها بسبب مشاكل مادية، و انتهى الأمر ببعض الكدمات التي أصيبت بها الفتاة ووالدتها و قرروا منذ ذلك الحين قطع العلاقات معه .





استدرج العم الثلاثيني الفتاة إلى الغابة، و اعتدى عليها جنسيا، و لكمها للدرجة التي كسرت فكها و جمجمتها، و سحبها إلى إحدى غابات بريطانيا الكثيفة ، و قام بحفر حفرة عميقة و دفنها بها حتى يتبرأ من جريمته .





أبلغت والدة الفتاة الشرطة بعد إختفائها الغريب و اتهمت عمها بخطفها ، و بعد تحريات الشرطة تمكنت من إثبات التهمة على عم الفتاة و ألقت القبض عليع بعد العثور على جثتها و اعترافه في التحقيقات بقتلها .

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب بالغ من العمر 30 عاما، بعد اتهامه بالإعتداء جنسيا على فتاة و ضربها و حرق جثتها حتى اختفت ملامحها و تركها في أحد غابات بريطانيا في حفرة بوسط الغابة حتى لا يعثر عليها أصدقائها ووالدتها و لكن يشاء القدر ان تكشف حيلته الخبيثة .