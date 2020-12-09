رئيس جامعة طنطا يشارك بماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى انطلاق المارثون القومي للجري والدراجات، الذي تنظمه محافظة الغربية بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".









انطلق المارثون بمشاركة أبناء محافظة الغربية ، وتقدم المشاركون اللواء طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، واللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة.



