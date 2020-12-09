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تعليم

رئيس جامعة طنطا يشارك بماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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احمد علي
شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى انطلاق المارثون القومي للجري والدراجات، الذي تنظمه محافظة الغربية بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".


انطلق المارثون بمشاركة أبناء محافظة الغربية ، وتقدم المشاركون اللواء طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، واللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة.

ووجه رئيس جامعة طنطا، الشكر لمحافظ الغربية على تنظيم الماراثون ، مثمنًا دور هيئة الرقابة الإدارية الفاعل في مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة، وارساء قيم النزاهة والشفافية، مؤكدا على ضرورة التوعية بأهمية محاربة الفساد، حفاظا على مكتسبات المجتمع ودعم جهود التنمية نحو مستقبل أفضل لمصر والمصريين .
رئيس جامعة طنطا يشارك بماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد
رئيس جامعة طنطا يشارك بماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد
رئيس جامعة طنطا يشارك بماراثون رياضي احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد
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