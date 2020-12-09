مساعد رئيس الوفد: زيارة الرئيس لفرنسا حققت نتائج مبهرة على كافة المستويات ونجحت في أهدافها

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، أتت بنتائج مبهرة لمصر على كافة المستويات، والزيارة حققت لمصر عدد من الامتيازات سواء على مستوى التعاون العسكري بين البلدين، والاقتصادي ودعم التنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المصري وتحقيقه لمؤشرات إيجابية عالية خلال الفترة القادمة.





ولفت الشرقاوي، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي كان حريص على فتح حوارات نقاشية مع عدد من المسئولين الفرنسيين من أجل تعزيز فرص ضخ استثمارات فرنسية في مصر مما يصب في النهاية لصالح المشروعات القومية التي تنشأها الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة.





وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس السيسي كان حريص على إعلاء القيم الدينية والإنسانية وتشجيع روح التسامح والإخاء والسلام، منوها أن المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، حمل العديد من الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن الارهاب والتطرف وضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات الدول في حق الشعوب الأخرى، وتحذير الدول التي تمول الجماعات المتطرفة ودفعها نحو المجتمعات لتدميرها وبث الفوضى والعنف فيها.