تجديد حبس قاتلة زوجها بسبب مصروفات البيت في الخانكة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية بمحافظة القليوبية تجديد حبس " أ م" 50 سنة ربة منزل والمتهمة بقتل زوجها " س ع" 70 سنة بالمعاش إثر خلافات زوجية نشبت بينهما وطعنه بسكين طعنة نافذة بصدره 15 يوما على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول " س ع" 70 سنة مقيم دائرة مركز الخانكة جثة هامدة أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.



وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة والعقيد محمد عبد السلام مأمور المركز لموقع البلاغ وتبين من التحريات قيام" أ م" 50 سنة زوجة المجني عليه بإرتكاب الواقعة على اثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فقامت بطعنة بسكين طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته وتولت النيابة التحقيق.



وكانت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، وقد أسفرت عن تحرير 2361 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



كان مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد عبد العظيم محمد سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2361 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1010 انتظار خاطئ، للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1188 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 54سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و 17 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير، كما تمكنت الحملة من تحرير 20 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 16 درجات أخرى غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات ومخالفة عكس الإتجاه، و 280 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 42 ألف جنيه.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة وتحصيل 2400 جنيها مصالحات.



وكانت ربة منزل قد تخلصت من زوجها بطعنة نافذة بالصدر لخلافات زوجية وتم القبض عليها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها والتى امرت بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.