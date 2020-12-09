غريب في بيتي.. أب ونجله يرويان اقتحام لص مسكنهما بالمعادي وتهديدهما بالقتل

الأب يروى خلال استجوابه أمام جهات التحقيق، أن "عقارب الساعة كانت تقترب من منتصف الليل وكنت ونجلي نشاهد التلفاز، إلا أننا سمعنا أصواتا غريبة داخل الشقة، وعندما استطلعنا الأمر اكتشفا وجود لص يعبث بمحتويات الشقة بحثا عن المال".





واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وقرر أنه تخلص من السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.





استغل لص حالة الهدوء بحى المعادى، وتسلل إلى شقة لسرقتها، إلا أن حظه العاثر أوقعه فريسة فى يد أب ونجله، فسرعان ما استل اللص سكينا من المطبخ وقام بتهديدهما بها، ليتمكن من سرقة ألف جنيه ، ولاذ بالفرار إلى أن تم ضبطه.وأشار الأب إلى أنه حاول ونجله الإمساك به، إلا أنه استل سكينا من المطبخ وقام بتهديدهما بالقتل حال إصدار أى أصوات استغاثة، وتمكن من سرقة ألف جنيه وهرب، حتى تمكن رجال الشرطة من القبض عليه.وقد وجه الأب ونجله الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة وضبطهم اللص وتسليمه للنيابة فى ٤٨ ساعة.وكان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من مواطن ونجله قررا بأنهما حال تواجدهما بالشقة محل سكنهما فوجئا بدخول شخص عبر شرفة المنزل وقام بتهديدهما بسكين.وتمكن اللص من الاستيلاء على أموال من منزلهما ولاذ بالهرب، وقد أدلى المبلغان بأوصافه التقريبية.ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة تحديد المتهم وضبطه، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة والتحريات تم تحديد اللص وضبطه.باستدعاء المبلغين تعرفا عليه واتهماه بسرقتهما بالإكراه، وتحرر محضر، وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.