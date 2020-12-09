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تعليم

ماجد نجم: جامعة حلوان تبنت استراتيجية جديدة لم لكافحة كل أشكال الفساد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:12 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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كريم ناصر - عمر خالد
قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الفساد ظاهرة منتشرة بجميع دول العالم بدرجات متفاوتة، وتكافحها العديد من المنظمات، أهمها منظمة الأمم المتحدة التى بدأت ذالك منذ فترة ١٧ عاما.


وقال نجم، خلال ندوة بعنوان "لا للفساد" للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، والتى تمت إقامتها بمجمع الفنون والثقافة بحرم الجامعة: "اليوم نحتفل بمرور ١٥ عاما على اليوم العالمى لمكافحة الفساد"، مؤكدا أن الجامعة مهتمة بمكافحة كل أشكال الفساد، حيث نظمت العديد من الدورات لمكافحة الفساد والسلوكيات غير المقبولة.


وأوضح أن الجامعة تبنت استراتيجية مكافحة الفساد، والتي منها إدراج دورة مكافحة الفساد رؤية مصر ٢٠٣٠، وأنه تم تنفيذ ٥ دورات لمكافحة الفساد. 


حضر الندوة كل من الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلو هيئة الرقابة الإدارية اللواء صلاح نبيل، مدير قطاع التعليم بهيئة الرقابة الإدارية، والعميد محمود عبد القادر، العقيد محمد أبو الدهب.


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وقد افتتح الدكتور ماجد نجم منذ قليل معرضا فنيا تحت عنوان "لا للفساد"، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وضم المعرض بعض اللوحات الفنية التي تدعو لمكافحة الفساد والسلوكيات غير المقبولة والتعصب.


وأقيم المعرض على هامش اليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة حلوان، كما افتتح الدكتور ماجد نجم معرضًا فنيًا مليئا بلوحات تدعو لمكافحة الفساد والتعصب والسلوكيات غير المقبولة. 


جدير بالذكر أن الباحث مصطفى عادل، المدرس المساعد بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة حلوان، حصل على جائزة نائب رئيس جامعة تسمانيا للابتكار عن عام 2020، حيث تم منح الفريق البحثي المشارك به مصطفى هذه الجائزة لمساهمته البارزة في تحقيق رسالة الجامعة من خلال تطبيق الابتكار لدفع التغيير وتبسيط الأنشطة والتركيز على ما يفيد المجتمع.


واعتمد الترشيح على نجاح المجموعة البحثية، في إنتاج 7 براءات اختراع، وأكثر من 50 ورقة علمية، ومنتج واحد للتسويق (حتى الآن) والعديد من المنتجات الأخرى في الانتظار.
ماجد نجم: جامعة حلوان تبنت استراتيجية جديدة لم لكافحة كل أشكال الفساد
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