ماراثون للجرى والدراجات بجنوب سيناء فى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء ماراثونا للجرى والدراجات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية ومديرية الصحة تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد حجاب، مدير فرع الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وإشراف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات ومدرسي وموجهي التربية الرياضية بالمدارس والمعاهد الأزهرية شرم الشيخ والأجهزة التنفيذية والأمنية، وبمشاركة 500 مشارك من طلائع الشباب والرياضة وطلاب المدارس والأزهر وشباب وفتيات مدينة شرم الشيخ.









وانطلق الماراثون من أمام مبنى الرقابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ حتى مركز شباب الهضبة بمسافة نحو 3 كم.











وقال فودة في كلمته إن مصر اليوم تحتفل بهذا اليوم في 27 محافظة وفي نفس التوقيت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت شعار "كلنا متحدون في مكافحة الفساد"، مؤكدا أن "الشعوب تنهض بالعمل الموحد القوي والعمل بإخلاص، ونحن من أوائل الدول التي تحارب الفساد"، وشكر هيئة الرقابة الإدارية في توعية الشباب والطلاب وعلى تنظيم الماراثون وعلى دور هيئة الرقابة الإدارية الفاعل فى مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة من ناحية أخرى.









وأضاف فودة أن اليوم وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وسوف يتم تنظيم ندوات بقصر ثقافة شرم الشيخ للتوعية عن الفساد وأهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية بعيدًا عن أى تجاوزات أو مجاملات، مما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء ومحاربة أى محاولات للفساد، مشيرا إلى أن نبراس العمل هو مكافحة الفساد، والبلاد لم تتقدم غير بالإخلاص والجهد والعمل والقانون وتطبيق القانون والآن بلدنا ينهض، ودعا بسلامة العودة لرئيس الجمهورية بعد نجاح زيارته في فرنسا.









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