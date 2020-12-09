فرصة للطلبة المصريين.. خطوات التقديم لـ برنامج مهندسي تقنيات الروبوتات بجامعة أوساكا اليابانية

أعلنت كلية الدراسات العليا للعلوم الهندسية بجامعة أوساكا اليابانية عن خطوات التقديم لاختيار المشاركين في برنامج التدريب الخاص بإعداد مهندسي الروبوتات الموجه للطلاب الأجانب.





وقالت سفارة اليابان بالقاهرة إن كلية الدراسات العليا للعلوم الهندسية بجامعة أوساكا تعتبر واحدة من كليات الدراسات العليا الرائدة في العالم التي يمكنكم دراسة علم الروبوتات بها.





ومن خلال هذا البرنامج، يمكن للطلبة المصريين المرشحين تعلم أحدث تقنيات علم الروبوتات باللغة الإنجليزية. كما سيحصل المتقدمون الذين يقع عليهم الاختيار على منحة دراسية من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية MEXT.





وأضافت السفارة إنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن طرق التقديم والأوراق المطلوبة بالتفصيل، من خلال الاطلاع على الموقع الخاص بجامعة أوساكا (باللغة الإنجليزية)





كما يمكن التواصل والاستفسارات على موقع كلية الدراسات العليا للعلوم الهندسية بجامعة أوساكا [email protected]





و صمم مهندس مصري إنسانا آليا (روبوت) يتم التحكم فيه عن بُعد ويمكنه أخذ مسحات ممن يشتبه بأنهم مرضى كوفيد-19، الأمر الذي يحد من التفاعل وبالتالي من التعرض للخطر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وجاء تصميم، المهندس محمود الكومي، المتخصص في الميكاترونيكس، في محاولة منه لمساعدة أفراد الأطقم الطبية خلال الجائحة.





وبعد أكثر من شهر من العمل، أصبح النموذج الحالي للروبوت قادرا على قياس درجات الحرارة وأخذ مسحات من الفم والتعرف على الوجوه، التي لا تغطيها كمامات وتقديم النصح للناس بخصوص الرعاية الصحية المناسبة.





وبغض النظر عن استخدامه في المستشفيات، يمكن استخدام روبوت الكومي أيضا في مراكز التسوق والبنوك والمطارات لفحص درجات حرارة المترددين وتوجيه من لا يضعون كمامات.





وقال محمود الكومي: "للروبوت مهام مُخصصة يتعامل من خلالها مع فيروس كورونا. له كذا مهمة منها قياس أو اكتشاف المشتبه فيهم سواء في الأماكن العامة والمولات والبنوك والمطارات. يستطيع قياس درجة حرارة الشخص ولو اكتشف إن شخص عنده حمى فيقوم بعمل إنذار".