نائب: منظومة التأمين الصحي بالبحيرة فاشلة.. ويطالب باستدعاء الوزيرة للبرلمان

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة البحيرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتشكيل لجنة من كبار خبراء التأمين الصحى لتقوم بزيارة مفاجئة للتأمين الصحى بمحافظة البحيرة لترى بنفسها الأمراض المزمنة والشيخوخة التى اصابت التأمين الصحى بالبحيرة وضربتها فى مقتل.





ووصف " زين الدين " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان منظومة التأمين الصحى بالبحيرة بالفاشلة ، مؤكدًا أن القومسيون الطبى في دمنهور يعامل المواطنين معاملة غير آدمية الامر الذي يستوجب من الوزيرة معرفة الاسباب وينبغي حرصا علي المواطنين ان يكون للقومسيون الطبي فروع بجميع المدن والمراكز على مستوى محافظة البحيرة ويدار بأسلوب علمى وطريقة محكمة وذلك لتذليل العقبات علي المواطنين.





وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أنه لولا المبادرات الصحية والانسانية الناجحة والمتعددة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مستوى الجمهورية لعلاج المواطنين بالمجان لكانت الحالة الصحية لجماهير وأهالى البحيرة فى قمة السوء ، مشيرًا الى انه سيطلب من الدكتور على عبد العال إلقاء بيانه العاجل أمام البرلمان خلال الجلسات العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مع استدعاء وزيرة الصحة والسكان للبرلمان للرد عليه.