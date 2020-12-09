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أخبار البلد

برنامج الأغذية العالمي: نتعاون مع الحكومة المصرية لتقليل الآثار السلبية لكورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:11 م
صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر
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سعيد العربي

 قال منجستاب هايلي ، ممثل ومدير مكتبة برنامج الأغذية العالمي في مصر أن البرنامج  يفخر  بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لاستكمال الجهود الاستباقية التي تبذلها الحكومة المصرية للتقليل من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأكد هايلي أن  المنصة  الالكترونية التي اطلقتها الهجرة بالتعاون مع برنامج " بداية ديجيتال" تهدف إلى تقليل أعداد الشباب الذين تعرضوا للبطالة أو الهجرة غير الشرعية  وذلك من خلال المنصة الالكترونية الجديدة والتي تساعد على سد الفجوة بين مهارات الشباب ومتطلبات السوق .

وأشار إلى  إنه تتضافر جهود برنامج الأغذية العالمي ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتعزيز تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في إطار رؤية مصر 2030 " ومن خلال تكوين مناصرین مجتمعيين على مستوى القرى لزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وبدائلها الآمنة .

وبدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر مبادرة " بداية ديجيتال" وذلك بحضور كلا من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم و ممثل برنامج الأغذية العالمي منجستاب هايلي ومحافظ الفيوم د. أحمد الأنصاري ونائب محافظ البحيرة د. نهال بلبع 

 اطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرنامج الأغذية العالمي اليوم منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب  النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة عين الشرعية.

ومن المفترض أن  توفر  المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرا بسبب جائحة كورونا.

وستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين البرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة . 

وتعمل هذه المنصة على الحد من مخاطر الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز فرص العمل للشباب والمهاجرين العائدين من خلال تطوير المهارات وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغنية العالمي والقطاع الخاص .

 سيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني لزيادة فرص حصولهم على وظائف بالإضافة إلى توفر خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ، كما سيتمكن المستخدمون من خلال المنصة ، تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع الدرة النخل لتحين لخليه وطروقهر المعيشية .
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