مساعد وزير الخارجية الأسبق: المجتمع الدولي يعلم خطورة جماعة الإخوان وأفكارها المسمومة.. فيديو

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح تحدث عن ضرورة قيام المجتمع الدولى بدعم الجهود للتصدى للارهاب والتصدى للمنظمات الإرهابية وفى مقدمة هذه المنظمات الإرهابية جماعة الإخوان التى تهدد الإنسانية فى منطقة الشرق الاوسط وجميع أنحاء العالم خاصة فى الدول الاوروبية.









وأضاف السفير محمد عبد الحكم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الجماعة الإرهابية بدأت تنشر سمومها فى المجتمع الاوروبى، مشيرًا إلى أن اوروبا بدأت تعانى من الممارسات الإرهابية وممارسات التطرف من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ينشرون افكارهم المسمومة فى العالم.





وأوضح أن المجتمع الدولي يعلم خطورة الإخوان وأفكارها المسمومة، منوهًا إلى أن بعض منظمات حقوق الإنسان المشبوهة تدافع عن هذه الجماعة بعد تلقيهم الدعم من بعض الدول التى ترعى التنظيمات الإرهابية ، قائلًا : " بصريح العبارة تركيا وقطر " .





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن هذه المنظمات تلقى أيضًا دعما من تنظيمات جماعات الإخوان الإرهابية ، وتروج أكاذيب وإدعاءات كاذبة لمنظمة حقوق الإنسان.





وأشار" عبد الحكم "، إلى كلمة الرئيس السيسي ، خلال المؤتمر الصحفيفي باريس، والتي وجه فيها 3 رسائل مهمة للمجتمع المدني ، مؤكدًا أن الرسالة الأولى هي أن مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال مفهوم شامل يُعلى من شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن المصري ، من خلال توفير التعليم المتميز له ، والسكن ، والعلاج والصحة .





وأكمل ، أن الرسالة الثانية هي أن مصر تسعى لتحقيق نوع من التوازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار في دولة من جانب ، وبين حماية حقوق الإنسان من جانب آخر ، مشيرًا إلى أن الرسالة الثالثة والأخيرة هي أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق حقوق الإنسان من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الشاملة بين أفراد الشعب المصري من جهة ، وتجديد الخطاب الديني من جهة ثانية ، وتطبيق القانون دون استثناءات على جميع المواطنين من جهة ثالثة .





وأكد أن هناك الآلاف من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مصر، حيث قال الرئيس " السيسي "، إنه يوجد بمصر حوالي 55 ألف منظمة مجتمع مدني ، مؤكدًا على عدم وجود شكوى من قبل هذه المنظمات ، بل إنها تُشارك مع الحكومة المصرية في العديد من المشروعات.





ونوه ، إلى أن هناك ادعاءات كاذبة تُروج لها بعض منظمات حقوق الإنسان المشبوهة ، وتنظيمات جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة في كل مكان ، مؤكدًا أن الرئيس " السيسي " ، كشف كل هذه الادعاءات الكاذبة ".