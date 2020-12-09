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برلمان

نائب أبو حماد والقرين: أتعهد بتنفيذ برنامجي الانتخابي تحت قيادة الزعيم السيسي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:44 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان
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فريدة محمد
وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والفائز فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة أبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية تحية قلبية للشعب المصرى العظيم بصفة عامة ولجماهير وأهالى دائرته الانتخابية أبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية بصفة خاصة على مشاركتهم الإيجابية والكبيرة فى انتخابات مجلس النواب.

وتعهد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم لجماهير وأهالى دائرته الانتخابية بتنفيذ برنامجه الانتخابى الذى أعلنه أمامهم بجميع بنوده، مؤكدًا أن هناك ثقة كبيرة تربطه على مدار 5 فصول تشريعية للبرلمان المصرى بجماهير وأهالى دائرته الانتخابية بعد أن أصبحنا عائلة واحدة لا هدف لنا سوى تحقيق المصالح العليا للوطن تحت قيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن سعادته الغامرة باستمرار منح اهالى ابو حماد والقرين الثقة له لتمثيلهم داخل البرلمان.

مؤكدًا أنه يعتبر كل جماهير الدائرة أعضاء بمجلس النواب وأنه سوف يواصل حمل همومهم ومشكلاتهم وأحلامهم الى مجلس النواب للعمل على تنفيذها من خلال تعاونه وتنسيقه وعمله المشترك مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزرائها التى كانت محايدة فى هذه الانتخابات ولم تتدخل فيها من قريب أو بعيد.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية إجلال وعرفان لصقور و ابطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية ليس على دورهم فى تأمين جميع اللجان الانتخابية ولكن على مواقفهم الإنسانية رفيعة المستوى من خلال حرصهم على مساندة أهالينا كبار السن وذوى القدرات الخاصة فى المشاركة فى هذه الانتخابات بكل سهولة ويسر، موجهًا ايضًا تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع قضاة مصر الأجلاء على إشرافهم الكامل والحقيقى على هذه الانتخابات التى كانت حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب المصرى العظيم.
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