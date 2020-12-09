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أخبار البلد

فيديو جديد من القومي للمرأة عن دور أصحاب الأعمال في توفير بيئة عمل آمنة للنساء

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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أمل مجدى
يطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، وإتحاد الصناعات المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فيديو توعوي عن دور أصحاب الأعمال والشركات في توفير بيئة عمل آمنة للنساء ومن ثم زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل.
سيتم إطلاق هذا الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم في إطار حملة ال16 يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة.
ويحث الفيديو  أصحاب الأعمال والشركات على خلق بيئة عمل آمنة للنساء والتصدى للتحرش بأماكن العمل عن طريق توفير الحماية التي كفالها الدستور والقانون. يأتي هذا الفيديو كجزء من الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل وإدماجها بشكل أكبر في قطاعات العمل المختلفة، مما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المرأة المصرية 2030 وبالأخص المحور الخاص بالتمكين الإقتصادي والمحور الخاص بالحماية.

كما تم تنفيذ ورشة عمل التعلم باللعب بالتعاون مع جمعية ( safe kids) بحى الاسمرات بحضور  معلمين ومعلمات مدارس تحيا مصر بحى الاسمرات والاخصائيين الاجتماعيين ورياض الأطفال والتربية النفسية وأولياء أمور الطلبة. هدفت ورشة العمل الى التوعية بكيفية تغيير المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب والأبناء والتعامل مع سلوكياتهم فى المراحل وتم ذلك  من خلال "لعبة سيفيلنجز" وهي  التعبير عن المشاعر الإيجابية أو التخوف من التنمر وحالات التعدى على الحقوق ، وتم شرح الهدف من اللعبة وأسلوب استخدامها لتقريب وجهات النظر والتعرف على مشاعر الاخرين ووجهة النظر المختلفة فى مواقف عديدة بين افراد الاسرة والاصدقاء الى مساعدة  الأطفال والشباب فى التعبير عن مشاعرهم  التى يشعرون بها وطرق التواصل  الجيدة مما يعزز ثقافة احترام الآخر ونبذ العنف  ودعم المساواة بين الجنسين.

فيديو جديد من القومي للمرأة عن دور أصحاب الأعمال في توفير بيئة عمل آمنة للنساء
فيديو جديد من القومي للمرأة عن دور أصحاب الأعمال في توفير بيئة عمل آمنة للنساء
فيديو جديد من القومي للمرأة عن دور أصحاب الأعمال في توفير بيئة عمل آمنة للنساء
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