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مشروع 2 كفاية يكشف علاقته بـ الأوقاف.. وينفي معلومة خاطئة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:13 م
مشروع 2 كفاية
مشروع 2 كفاية
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فرح علاء الخولي
قالت رندة فارس، مدير مشروع مودة وممثل وزارة التضامن الاجتماعي بمبادرة 2 كفاية، إن المبادرة تعمل وفقا لعدة مراحل، موضحة أن المرحلة الاولى تستهدف 10 محافظات وهي محافظات الصعيد الي جانب محافظة البحيرة، لان الاحصائيات اثبتت انها من اكثر المحافظات في الانجاب والزيادة السكانية وأيضا الأعلى في معدلات الفقر، منوهة ان معدلات الفقر والزيادة السكانية تسير بالتوازي معا فهي علاقة طردية، معقبة: "ده عكس الناس ما بتفكر ان كل ما في فقر الناس مبتخلفش وده مش صحيح بالمرة".

وتابعت رندة فارس ، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هناك الكثير من الموروثات خوفا من وسائل وموانع الحمل، مشيرة الي ان الحملة لا تعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة او مع إغفال الجانب الديني في تنظيم الاسرة، ولكن بالعكس فهناك تنسيق كامل مع مركز الأزهر لعمل دليل متكامل للاسرة بكل افرادها للتوعية عن تنظيم الاسرة و خطورة الزيادة السكانية، الي جانب التواجد المستمر لوزارة الأوقاف والتنسيق المستمر لعمل ندوات توعوية وتثيقيفية فتم عمل ما يزيد عن 4 آلاف و400 ندوة  واستفاد منها 450 الف رجل وسيدة.

ولفتت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية، تتمثل في اتجاه كثير من السيدات للوحدات الصحية ومتابعة أحوالهم مع الأطباء. كما أوضحت أن الوزارة قامت بإعداد 10 حلقات لإذاعتها في إذاعة القرآن الكريم، وكان هناك مسرح شارع في رمضان 2019، وحضرها كثير من الأطفال، وهو أمر تعتبره كان إيجابيا لتغيير تلك النظرة في عيون الأطفال.

كما أوضحت أن مشروع مودة يتعامل مع الأسرة في سبيل تماسكها والحفاظ عليها، بداية من اختيار شريك الحياة، وتعريف الطرفين بطبيعة الزواج، وتنظيم الأسرة.

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