تزامنا مع مظاهرات السليمانية.. الرئيس العراقي: التعاون الإقليمي المشترك أولوية قصوى أمام بغداد

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، على أهمية قطع الطريق على الجماعات الإرهابية، التي تسعى لزعزعة الاستقرار.





وشدد الرئيس العراقي على أن التعاون الإقليمي المشترك يعتبر أولوية قصوى أمام بغداد.





ومن جانبه، شدد رئيس حكومة كردستان العراق، اليوم الأربعاء في كلمته عن احتجاجات السليمانية، على أن جميع البلاد تمر بمرحلة صعبة؛ داعيا إلى دعم الحقوق الدستورية للشعب ورفض التطاول على حقوق الآخرين.





وقال رئيس حكومة كردستان: "نعمل على تسوية القضايا العالقة مع بغداد"، مشيرا إلى أنه من واجب الحكومة حفظ الاستقرار والأمن في جميع مدن الإقليم.





وطالب رئيس حكومة كردستان، الحكومة الاتحادية في بغداد بحل أزمة الرواتب المتأخرة في الإقليم؛ لافتا إلى أن المشكلة ليست مشكلة الرواتب فقط ولكن هناك حقوق أخرى كثيرة.





وتصاعدت الاحتجاجات منذ الأسبوع الماضي ضد حكومة الإقليم وأحزابه الرئيسية في محافظة السليمانية، للمطالبة بتحسين الخدمات ودفع الرواتب المتأخرة. وعبر المتظاهرون عن غضبهم بإشعال النيران في عدة مقار حزبية وحكومية، فيما فرضت السلطات حظر تجول في السليمانية ومنع التنقل بين





ونددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأعمال العنف التي طالت الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق، مشددة على ضرورة حماية الحق في التظاهر السلمي والحفاظ على حريات التجمع والتعبير.





ودعت البعثة الأممية إلى التهدئة، بالتزامن مع البدء في التحقيقات فورًا لتحديد مرتكبي العنف ومحاسبة المتورطين بشكل كامل.



