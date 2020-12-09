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برلمان

برلمانى: الاقتصاد المصرى صمد بجدارة أمام تحديات جائحة كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:14 م
النائب حسنى حافظ
النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مصر مرت بالعديد من الأزمات والتحديات الخارجية والصحية ، إلا أنه بسبب وعى الشعب ومدى حكمة القيادة السياسية استطاعت مصر ان تتجاوز أزمة فيروس كورونا.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اقتصاد دول عربية وأوروبية كبيرة تأثر بسبب أزمة فيروس كورونا ، الأمر الذى أدى إلى إرتفاع أسعار السلع ، إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يصمد بجدارة أمام تحديات جائحة كورونا ، ولم تتأثر به مصر كثيرا عكس دول اخرى.

وكان قد تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت إجراءات لحظر التجوال في بداية انتشار الوباء، والله كان رحيمًا بنا، فكان عدد حالات الإصابة لدينا أقل بكثير من الأعداد في أوروبا وأمريكا. 

وأوضح الرئيس- في حديث خاص لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تنشره اليوم الأربعاء- أن صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ منذ عام 2014، أتاح الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التي فرضتها الأزمة الصحية، وحققنا معدل نمو تجاوز 3.6% خلال عام 2020.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية خصّصت مبالغ كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مع ضخ قرابة 6 مليارات يورو، للاستجابة للاحتياجات الملحة للقطاعات الأساسية مثل "السياحة، ودعم الأسر والعاملين الأكثر تضررًا". 

وأكد الرئيس السيسي أن المصريين ضحّوا كثيرًا خلال السنوات الماضية؛ للتخلي عن الاقتصاد القائم على الدعم، كما نجد إشادة من صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف، بالنتائج الاقتصادية التي حققتها مصر.

واختتم الرئيس السيسي حديثه قائلًا "إننا في هذه المسيرة نحو التنمية، اخترنا فرنسا كشريك مُفضّل بالنسبة لنا"
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