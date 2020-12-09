قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية.. مشيخة الطرق الصوفية تنعى شيخ الطريقة الدسوقية

نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة الشيخ محمد مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية.
وقدم القصبى العزاء لأبناء الصوفية عامة والطريقة الدسوقية خاصة ولأسرته فى وفاة شيخها والذى يعد من أكبر القيادات الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، مشيرا فى تصريح له إلى أن "الدسوقى" قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية ودعم مسيرة الطرق الصوفية.
فى سياق أخر .. عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها اجتماعها السنوى مع وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى الجمهورية وذلك للتباحث حول الاوضاع الصوفية فى ظل الظروف الراهنة وذلك مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات الاحترازية.