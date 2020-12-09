ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية.. مشيخة الطرق الصوفية تنعى شيخ الطريقة الدسوقية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:15 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى
Advertisements
محمود ضاحي
نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة الشيخ محمد مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية.

وقدم القصبى العزاء لأبناء الصوفية عامة والطريقة الدسوقية خاصة ولأسرته فى وفاة شيخها والذى يعد من أكبر القيادات الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، مشيرا فى تصريح له إلى أن "الدسوقى" قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية ودعم مسيرة الطرق الصوفية.

فى سياق أخر .. عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها اجتماعها السنوى مع وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى الجمهورية وذلك للتباحث حول الاوضاع الصوفية فى ظل الظروف الراهنة وذلك مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وقال المتحدث الرسمى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، إن شيخ مشايخ الطرق الصوفية ناقش كافة الأمور مع وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بجميع المحافظات وذلك للوقوف على التطورات، حيث عقد الاجتماع بمقر المشيخة العامة الجديد وسط ترديد قصائد المديح.

الجدير بالذكر أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على انعقاد الاجتماع السنوي لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الصوفية وحرص شيخ مشايخ الطرق الصوفية على عقد هذا الاجتماع وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية للتأكيد على أهمية دورية هذا الانعقاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شيخ مشايخ الطرق الصوفية: السيسي رد بقوة على الرسومات المسيئة للنبي

عبد الهادي القصبي: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوية إلى العالم بأدب وأخلاق حضرة النبي

بعدد محدود.. الطريقة الرفاعية تحتفل بمولد الحسين

برئاسة القصبي.. مشيخة الطرق الصوفية تعقد اجتماعها السنوي مع وكلائها على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

كيفية التخلص من الأوراق المكتوب عليها اسم الله

هل يجوز الدعاء على أحد ظلمني وأنا أصلي ؟ شاهد رد الإفتاء

متى يجوز التخلف عن صلاة الجماعة؟ 8 أعذار تبيح لك تركها

شبه البركان.. نيران تخرج من الأرض في الوادي الجديد.. لهذا السبب

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يوميا لمدة شهر

تعرف على الحالة الصحية لإبراهيم حسن بعد تعرضه لحادث سير في الإسكندرية

Advertisements

تعرف على الحالة الصحية لإبراهيم حسن بعد تعرضه لحادث سير في الإسكندرية

فى اليوم العالمي لمكافحته.. كيف حاربت مصر الفساد خلال 5 سنوات؟

القصة الكاملة للمخرج المتهم بالتحرش بمهرجان القاهرة السينمائى.. تفاصيل

شواهد تؤكد صحة الخبر.. دينا الشربيني حامل من عمرو دياب

عملت اللي عليا وزيادة.. عبدالرحمن مجدي يكشف أسباب خلافه مع النادي الإسماعيلي

حوار الرئيس السيسي يتصدر الصفحة الأولي بـ صحيفة لو فيجارو الفرنسية

فتح تحقيق رسمي.. المخرج المتهم بالتحرش بمهرجان القاهرة السينمائي يدافع عن نفسه

لن تتوقع .. سعر خيالي لجمبسوت ياسمين صبري في مهرجان القاهرة السينمائي

قرار عاجل لـ الكويت بشأن عودة أقارب العاملين بالصحة من الدول المحظورة

الطقس مضطرب.. موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية على البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

عايز يبقى مشهور.. الامن يضبط صاحب فيديو القاء أموال على المواطنين بأوسيم

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر علي تعديل عقود ثنائي الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. سعر خيالي لجمبسوت ياسمين صبري في مهرجان القاهرة السينمائي

رسميا.. نيسان تطرح كيكس 2021 nissan kicks الجديدة.. صور

رسميا.. طرح نيسان أرمادا 2021 nissan armada الجديدة.. صور