قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية.. مشيخة الطرق الصوفية تنعى شيخ الطريقة الدسوقية

نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة الشيخ محمد مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية.





وقدم القصبى العزاء لأبناء الصوفية عامة والطريقة الدسوقية خاصة ولأسرته فى وفاة شيخها والذى يعد من أكبر القيادات الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، مشيرا فى تصريح له إلى أن "الدسوقى" قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية ودعم مسيرة الطرق الصوفية.





فى سياق أخر .. عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها اجتماعها السنوى مع وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى الجمهورية وذلك للتباحث حول الاوضاع الصوفية فى ظل الظروف الراهنة وذلك مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات الاحترازية.





وقال المتحدث الرسمى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، إن شيخ مشايخ الطرق الصوفية ناقش كافة الأمور مع وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بجميع المحافظات وذلك للوقوف على التطورات، حيث عقد الاجتماع بمقر المشيخة العامة الجديد وسط ترديد قصائد المديح.





الجدير بالذكر أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على انعقاد الاجتماع السنوي لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الصوفية وحرص شيخ مشايخ الطرق الصوفية على عقد هذا الاجتماع وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية للتأكيد على أهمية دورية هذا الانعقاد.