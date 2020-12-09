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فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. إعلامية كويتية تطلب الدعاء لـ صابرين وشقيقها

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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منار نور

طلبت الإعلامية الكويتية رغدة السعيد الدعاء للفنانة صابرين وشقيقها بعد إصابتهما بفيروس كورونا.  


وغردت رغدة السعيد  خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: الفنانة صابرين و زوجها و شقيقها و زوجته كورونا ادعوا لهم و ادعوا لكل مريض بالشفاء العاجل.


أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وكتبت صابرين في منشور لها قائلة: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".


يذكر أن الفنانة صابرين حكت  مؤخرا عن معاناتها مع زوجها في البيت بسبب حبه الشديد لنادي الزمالك، قائلة «كنت هطلق بسبب مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة».


وقالت «صابرين» خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الموضوع في أصله مجرد مزاح وهزار ليس أكثر، خاصة أن زوجها خفيف الظل ويحب الضحك والمزاح، لذلك تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب بنفس روح الدعابة.


وتابعت «أنا بحب الأهلي جدا وزوجي زملكاوي بس المباراة الأخيرة كانت حاسمة جدا والفريق الأحمر حسم الفوز على غريمة الأبيض».


وأشارت إلى أنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن تكريم الكاتب وحيد حامد رائع جدا وهذا التكريم جاء متأخرا.



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