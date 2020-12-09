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رياضة

"الرياضة": 598 هدفا بمنافسات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، نتائج الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة  ، بإقامة 152 مباراة في 20 محافظة ، تحت شعار " مصر أولًا ..لا للتعصب ".

وانتهت 132 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 20 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرز اللاعبون 598 هدفا ، وجاءت مراكز شباب القاهرة الأعلى تهديفًا ب 63 هدفًا ومراكز شباب جنوب سيناء الأقل بهدف وحيد من مباراة واحدة خلال منافسات الأسبوع الخامس لدوري مراكز الشباب .

يذكر أنه تم تأجيل بعض المباريات في محافظات جنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس والإسماعيلية وأسوان والبحر والأحمر ، وكل مباريات الأسبوع لمحافظات الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية والغربية والوادي الجديد نظرًا لإرتباط بعض المحافظات بإنتخابات مجلس النواب والظروف الجوية السيئة في البعض الآخر ، علي أن تستكمل كل المباريات اليوم وغدًا .
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