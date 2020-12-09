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حوادث

تأجيل محاكمة مُتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث أطفيح" لـ٣ يناير

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة ٣ يناير .

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم  عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
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