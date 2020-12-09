زراعة عين شمس تكشف موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب

قال الدكتور "احمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، إن الكلية تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب من انتشار العدوي بينهم .





وأوضح "جلال " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن اول أيام فتح باب الترشيحات بالكلية للطلاب بإنتخابات الإتحاد الطلابية سيكون غدًا 10 ديسمبر لافتًا الى أنه يجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في الطلاب المرشحين والتي تعتبر أهمها أنه يكون حسن السير والسلوك ومشترك بالأسر الطلابية





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وقال الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، إن الكلية مازالت تتخذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بين الطلاب وضمان إستمرارية سير العملية التعليمة دون أي معوقات





وأوضاف " جلال " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدى البلد " أن الكلية توفر الرعاية الطبية للطلاب وذلك عن طريق المستشفيات المخصصة لطلاب جامعة عين شمس ، لافتًا الى أن من حق كافة الطلبة الاستفادة منه





وأوضح عميد زراعة عين شمس أن الاوراق المطلوبة لكارنية التامين الصحي تشمل: دفع المصروفات وورقة الرعاية الطبية من قبل شئؤن الطلاب والتعليم ،مؤكدا علي أن الكلية توفر للطلاب كافة الخدمات من الكشوفات والادوية المجانية والفحوصات والعمليات الجراجية بكافة أنواعها واشكالها





واستطرد ، أن الجامعة توفر أيضا أطباء للرعاية النفسية لدعم الطلاب في ذلك السن الحرج وذلك برعاية أستاذ دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ومتابعتهم في حالة توجة الطلاب للكشف



