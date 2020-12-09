رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد: 7 آثار سلبية للفساد.. الاحتكارات والبطالة أخطرها



وقد رحب اللواء عادل الغضبان. محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا أننا نشرف بالمشاركة فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، مقدما الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، موضحا أن الإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد كانت بدعم من كافة الجهات المعنية وأن حجم الأعمال والإنتاج الكبير يساهم فى تقليل الفساد بالمجتمع، لافتا أن هناك العديد من أشكال الفساد وعلى رأسها عدم قيام المسؤول بدوره ومهمته الأساسية فى المجتمع.





وقال الغضبان إننا نفخر بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أكد أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق الوعى لدى الشباب والذى ظهر اليوم خلال مشاركة شباب الجامعة فى فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد.







وأشار الغضبان إلى العبء الكبير والمسئولية التي تقع على عاتق الجهاز الإداري داخل المحافظة وكافة المؤسسات في محاربة الفساد والتصدي له.

وحدد أنواعه في الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين، وعن الآثار السلبية للفساد أوضح إنها اقتصادية مثل ظهور الاحتكارات، واجتماعية مثل انتشار البطالة، ونفسية مثل نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار العنف وظهور الإرهاب، وآثار قانونية مثل ظهور جرائم غسيل الأموال.











قانون الاستثمار

قانون الهجرة غير الشرعية

قانون الخدمة المدنية

قانون مكافحة الجريمة غير المنتظمة والاتجار في البشر.

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محافظ بورسعيد يشارك في ماراثون الدراجات والجري احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد



ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن فخره بتعزيز التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا حرص الجامعة على المساهمة فى أعمال التنمية المجتمعية، لافتا أن مهمتنا جميعا هى الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة.



وقد حضر فعاليات الندوة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وقيادات جامعة بورسعيد ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تقديرا لجهود الهيئة وتعاونها المستمر مع المحافظة. كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء وليد مجدي صادق رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد شاركا في ماراثون الدراجات الهوائية والجري

والذي تنظمه محافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد». واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.



وأطلق الدكتور أشرف صبحي إشارة انطلاق المارثون عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد, وذلك فى ضوء الرؤية والسياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين فى مختلف القطاعات.

وتناول رئيس هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة منها:قانون الاستثمارقانون الهجرة غير الشرعيةقانون الخدمة المدنية