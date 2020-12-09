عميد دار علوم يكشف لـ صدى البلد عن كيفية إجراء انتخابات اتحاد الطلاب

قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أنه تم تشكيل لجنة من العديد من الاساتذة والاداريين للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب والتأكد من سيرها وفقا للقواعد التي وضعتها الجامعة ، موضحا أنه سيتم فتح باب التريشحات في الكلية بدأ من الغد الخميس الموافق 10/12/2020

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابت بدءا من الغد وفقا للشروط التي أعلنتها الجامعة ، مشيرا إلى أن كل فرقة سيكون لها مدرج خاص بها وتكون مشتملة على عدة صناديق ويكون أمام كل صندوق عضو هيئة تدريس وطالب وإداري ويقسم الطلاب على مجموعات على حسب السعة الاستيعابية للقاعات ، والتشديد على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة .





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وقد أعلنت الجامعة عن الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين وتتمثل في الاتي :-

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية .

- أن يكون حسن السيرة والسلوك .

- أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان الطالب مسجلا بنظام الانتساب أو الانتظام الموجه .

- أن يكون مستجدا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة

- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الاولى .

- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا .

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

- ألا يكون منتميا لأي تنظيم أو كلية أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون .

ويتم إعلان الكشوف الابتدائية يوم الاحد الموافق 13/12/2020 ، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 ، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر .

كما يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء الموافق 16/12/2020 ، وانتخابات الجولة الاولى والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الاعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر ، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 ، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 23 من نفس الشهر ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020