محافظ الإسماعيلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية يكرمان سيدات الأعمال

كرم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سيدات .

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الذي نظمه مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية بديوان عام المحافظة

وأثني محافظ الإسماعيلية علي دور الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة مشيدا أيضا بدور سيدات الأعمال في محافظة الإسماعيلية

وأشاد المهندس إبراهيم العربي بدور سيدات الأعمال في مختلف المجالات وان اتحاد الغرف التجارية يساند هذا الدور بقوة في مختلف المحافظات

واكد المهندس احمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية علي دعم الغرفة لسيدات الأعمال للتوسع في الأنشطة وتنوعه