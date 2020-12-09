"الدليل المرجعي لمواجهة التطرف" كتاب جديد لمفتي الجمهورية

صدر حديثا كتاب "الدليل المرجعي لمواجهة التطرف" للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من ضمن إصدارات دار الإفتاء المصرية.





وتتضمن الكتاب على عشرة أبواب مقسمة على عدة فصول ومباحث داخل كل باب.





وجاء القسم الأول من الكتاب عن "التطرف .. توصيف وتشخيص" وينقسم إلى:

الباب الأول : مدخل إلى فهم التطرف.. المبدأ والمنتهي

الفصل الأول: تحديد المصطلحات وتحرير المفاهيم

المبحث الأول: مدخل إلى فهم التشدد

المبحث الثاني: مدخل إلى فهم التطرف

المبحث الثالث: مدخل إلى فهم الإرهاب

المبحث الرابع: الفرق بين التشدد والتطرف والإرهاب





الفصل الثاني: أشكال التطرف

المبحث الأول: التطرف الفكري

المبحث الثاني: التطرف القولي

المبحث الثالث: التطرف )العنيف( الفعلي





الفصل الثالث: مصادر التطرف

المبحث الأول: الكتب

المبحث الثاني: القنوات الفضائية

المبحث الثالث: وسائل الإعلام الإلكتروني

المبحث الرابع: الاجتماع البشري مع المتطرفين





الباب الثاني: التطرف.. دوافعه ونتائجه

الفصل الأول: دوافع التطرف

المبحث الأول: الدوافع النفسية والاجتماعية

المبحث الثاني: الدوافع الدينية والثقافية

المبحث الثالث: الدوافع السياسية المحلية والدولية

الفصل الثاني: حدوث التطرف وكيفية انتقال الشخصية املتطرفة من التشدد إلى الإهاب

المبحث الأول: مسار التحول إلى التطرف

المبحث الثاني: مؤشرات التطرف

المبحث الثالث: سمات الشخصية المتطرفة





الفصل الثالث: آثار التطرف ونتائجه

المبحث الأول: آثار التطرف على المستوى الفردي

المبحث الثاني: آثار التطرف على المستوى الوطني

المبحث الثالث: آثار التطرف على المستوى العالمي





الباب الثالث: تاريخ التطرف

الفصل الأول: تاريخ التطرف لدى الأمم

المبحث الأول: تاريخ التطرف في اليهودية

المبحث الثاني: تاريخ التطرف في المسيحية

المبحث الثالث: تاريخ التطرف في الفلسفات والأديان الوضعية





الفصل الثاني: تاريخ التطرف لدى المسلمين

المبحث الأول: تاريخ التطرف لدى المسلمين قديما

المبحث الثاني: جذور التطرف في فكر جماعة الإخوان المسلمين

المبحث الثالث: جذور التطرف في فكر الجماعات المنبثقة عن جماعة الإخوان

المبحث الرابع: جذور التطرف في فكر القاعدة

المبحث الخامس: جذور التطرف في فكر داعش

المبحث السادس: جذور التطرف في فكر السلفيين الجدد





الباب الرابع: خريطة التنظيمات المتطرفة في العالم

الباب الخامس: جماعة الإخوان والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية

الباب السادس: موقف التشريعات من التطرف

الباب السابع:محاولات المواجهة الفكرية للتطرف

الباب الثامن: الرد على شبهات المتطرفين وأفكارهم

الباب التاسع: آليات مواجهة التطرف