الأزهر يوضح حقيقية تطبيق قرار الثانوية التراكمية في المعاهد





وقال عباس، لـ«صدى البلد»، إن المعاهد الأزهرية تبحث حاليا التحول الرقمي في جميع المعاهد بشأن العملية التعليمية، من خلال فريق على أعلى مستوى يعمل ليل نهار على تطوير المنظومة الإلكترونية لتوفير كل المواد والمقررات إلكترونيا للطلاب والطالبات في المعاهد على مستوى المراحل المختلفة.





وأضاف، أنه بالنسبة لتطبيق قرار وزارة التربية والتعليم الذي صدر مؤخرا، عن تطبيق نظام الثانوية التراكمية على ثلاثة سنوات، فإنه قد يتم في المعاهد الأزهرية ولكن ليس الآن ، منوها أن أي قرار جديد لابد أن تتم دراسته جيدا وبحث كل أبعاده حتى لا توجد أي معوقات بشأنه أثناء التطبيق العملي له على أرض الواقع.





المعاهد الأزهرية: إصابات كورونا معدودة

كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أوضاع إصابات كورونا داخل قطاع المعاهد الأزهرية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

وقال عباس، إن إصابات كورونا داخل المعاهد الأزهرية تكاد تكون محصورة جدا ومعدودة، ولم ترتقي عن مجرد إصابات قليلة وقليل من حالات الاشتباه بين المعلمين والتلاميذ.

وذكر انه تم التشديد على جميع الإدارات والمعاهد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعاهد من ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم وتطهير الفصول والأيدي.

وأكد أن من يثبت إصابته يتم توجيهه للتأمين الصحي لاتخاذ اللازم معه من الناحية الطبية واتخاذ إجراء رسمي بشأن إجازته المرضية.

أكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على انتظام سير العملية التعليمية بجميع المعاهد الأزهرية، دون تلقي مشكلات أو معوقات داخل المعاهد.