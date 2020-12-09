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مرأة

جريئة ومتنوعة.. شاهد فساتين رنا سماحة في حفل ليلة الحنة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:20 م
رنا سماحة
رنا سماحة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة الشابة «رنا سماحة» على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة خلال احتفالها بليلة الحنة.

تألقت رنا سماحة في ليلة الحنة بمجموعة متنوعة و جريئة، حيث ارتدت خمسة فساتين متناسقة مع قوامها مما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالي، واعتمدت على تسريحات شعر و صيحات مكياج متناسقة مع كل إطلالة.

كما أكملت رنا سماحة إطلالاتها في ليلة الحنة بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع كل فستان، وأختلفت فساتين رنا سماحة ما بين التصميمات القصيرة و الطويلة.

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تميزت إطلالات رنا سماحة في حفل الحنة بأنها مواكبة للموضة، وقد حازت صورها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام إعجاب متابعيها و جمهورها.

ومن جانب أخر تعتبر رنا سماحة من النجمات التي تتميز بذوق راقي و أنيق في اختيار الإطلالات والأزياء التي تظهر بها، حيث تعتمد على الصيحات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تظهر بفساتين السهرة المميزة التي تجمع بين الأناقة و الفخامة.

تتميز فساتين رنا سماحة بأنها تكون مصنوعة من الأقمشة القيمة و المطرزة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها، كما تحرص على اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة و الهادئة و الغير مبالغ فيها.

جريئة ومتنوعة.. شاهد فساتين رنا سماحة في حفل ليلة الحنة
جريئة ومتنوعة.. شاهد فساتين رنا سماحة في حفل ليلة الحنة
جريئة ومتنوعة.. شاهد فساتين رنا سماحة في حفل ليلة الحنة
جريئة ومتنوعة.. شاهد فساتين رنا سماحة في حفل ليلة الحنة
جريئة ومتنوعة.. شاهد فساتين رنا سماحة في حفل ليلة الحنة
جريئة ومتنوعة.. شاهد فساتين رنا سماحة في حفل ليلة الحنة
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