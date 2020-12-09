جريئة ومتنوعة.. شاهد فساتين رنا سماحة في حفل ليلة الحنة





تألقت رنا سماحة في ليلة الحنة بمجموعة متنوعة و جريئة، حيث ارتدت خمسة فساتين متناسقة مع قوامها مما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالي، واعتمدت على تسريحات شعر و صيحات مكياج متناسقة مع كل إطلالة.





كما أكملت رنا سماحة إطلالاتها في ليلة الحنة بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع كل فستان، وأختلفت فساتين رنا سماحة ما بين التصميمات القصيرة و الطويلة.





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تميزت إطلالات رنا سماحة في حفل الحنة بأنها مواكبة للموضة، وقد حازت صورها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام إعجاب متابعيها و جمهورها.





ومن جانب أخر تعتبر رنا سماحة من النجمات التي تتميز بذوق راقي و أنيق في اختيار الإطلالات والأزياء التي تظهر بها، حيث تعتمد على الصيحات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تظهر بفساتين السهرة المميزة التي تجمع بين الأناقة و الفخامة.





تتميز فساتين رنا سماحة بأنها تكون مصنوعة من الأقمشة القيمة و المطرزة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها، كما تحرص على اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة و الهادئة و الغير مبالغ فيها.



