مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية يوافق على لوائح العمل الداخلية وبعض المشروعات

وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة على بعض اللوائح المنظمة للعمل الداخلي بالهيئة وكذا استعراض المستجدات الخاصة ببعض المشروعات الهامة التي تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل، وذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس في العام المالي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، والمنتظم عقده لمتابعة ملفات الهيئة وذلك في إطار قيام المنطقة الاقتصادية بدروها المنوط بها في عملية التنمية وتطوير مناطقها الصناعية وموانئها على ضفتي قناة السويس.





وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة إنه استعرض الملفات الخاصة بالشأن الداخلي للعاملين بالهيئة ،وتم عرض الهيكل الوظيفي وكذا اللائحة الخاصة بالعاملين ،لافتًا إلى أنه تم الموافقة على ضوابط صرف نصيب العاملين من الأرباح عن العام المالي 2019\2020.









وأضاف زكي أن المجلس استعرض الموقف المالي للهيئة وإجراءات تمويل بعض المشروعات ومتابعة موقف تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وكذا لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة ،علاوة على مناقشة قواعد وإجراءات رخص التشغيل للمشروعات .









وأشار زكي إلى موافقة المجلس على نشاط تخزين السيارات المستعملة بغرض إعادة تصديرها أو تجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة، كما وافق المجلس بالإجماع على التجديد لوليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، لمدة عام من يناير ٢٠٢١.





ونوه زكي إلى أنه تم استعراض موقف المشروعات الجاري التفاوض عليها ومستجدات البعض منها والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.







