تشريعية النواب: الإجراءات المنوطة بالأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد كثيرة

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن جهود الدولة فى مكافحة الفساد عظيمة، مؤكدة أن الإجراءات التي تقوم بها الرقابة الإدارية جادة وفعالة سواء كانت على المستوى المركزي أو علي مستوي المحافظات المختلفة.





وأشارت " الهواري" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أن الإجراءات المنصبة على الأجهزة الرقابية للوصول لعملية الفاسدين كثيرة ، لذا لابد من ضرورة تخفيف تلك الإجراءات حتي يتسنى لمؤسسات الدولة و التي تقوم بعملية الرقابة بمباشرة أعمالها على أكمل وجه.





وعن معدل الرشاوي في القطاعات الخدمية للمواطنين ، تابعت النائبة حديثها قائلة: " إنه ما زال قائمًا ، لكن مستواه انخفض قليلًا عن ذي قبل ، مشيرة إلى أن عملية الرشاوي في المقام الأول هي بمثابة سلوك إجرامي ومخالف، و ما زالت حتي الآن موجود فى بعض مؤسسات الدولة.





وتابعت:إذا كانت الإجراءات تتخذ في بعض هذه المؤسسات من خلال إجراءات رقمية فقط ، فمن باب أولى أن يكون لبعض مؤسسات الدولة والتي لديها قدرة النفاذ من بعض الثغرات الموجودة فى القوانين ضبطية قضائية بتلك المؤسسات، لضبط ألاعيب بعض الموظفين بها ، و ذلك من خلال القبض عليهم أو إتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم .





و عن التصدى لهذه الظاهرة قالت النائبة:" إن المشكلة ليست فى نقص التشريعات، بقدر كونها سلوك إجرامي يتخذه الموظف داخل المؤسسة للحصول علي الرشاوي ، وللحد منها يكون بالردع والعقاب الفوري ، و لابد من تنفيذه و بصورة عاجلة وحاسمة لكل من يتم ضبطه بالقيام بأي عمل من أعمال الفساد، للرجوع عن هذا الفعل، إذ أن حملات التوعية لم تجدي نفعًا كما أن أثرها غير فوري.





وكانت قد اعتمدت الجمعية العامة، في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.





واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويًا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه ، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.