ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تجميع النقاط مبكرا.. عبد الحفيظ: الأهلي يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي في الدوري

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:50 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
Advertisements
إسراء أشرف
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهات الموسم الجديد، ستكون عنيفة وشرسة، بعدما قامت كل فرق الدوري بتدعيم نفسها بالشكل الأمثل.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الموسم القادم سيكون أقوي وأعنف، وشاهدنا ذلك مبكرا في لقاءات الأهلي بنصف نهائي ونهائى كأس مصر امام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، وكل الأندية قامت بتدعيم نفسها بشكل قوي خلال الفترة الماضية، وحتى سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا استطاع صناعة فريق مميز".

وأضاف: "من المهم بالنسبة للأهلي، دخول الموسم القادم، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات لتجميع النقاط مبكرا  مثل الموسم الماضي".

وتابع: "مروان محسن شخصية قوية وواثقين فيه، وأي لاعب يجب أن يحظى بالمساندة، ونتمنى من الجميع دعمه، وأي لاعب يتعرض لتلك الأمور".

وواصل: "نفكر دائما في المستقبل، ولدينا أهداف وطموحات جديدة بعد تحقيق انجاز الثلاثية، يجب أن نحضر أنفسنا ونعلم أن القادم أشرس وأعنف في مختلف المستويات، ونجهز أنفسنا بشكل قوي للبطولات القادمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري: ننتظر رد النادي الأهلي بشأن ضم أحمد الشيخ

من ضمنهم بتروسبورت.. رئيس البنك الأهلي: نسعى لتأجير أحد الاستادات في الموسم المقبل

اتحاد جدة: حجازي مكسب كبير.. وهذا موقفنا من ضم كهربا وديانج

عبد الحفيظ: مكافآت استثنائية للاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي القرن

سيد عبد الحفيظ: الموسم القادم سيكون عنيفا وشرسا .. فيديو

محمد شريف يكشف أسباب عدم مشاركته مع الأهلي في نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

أفقدتها البصر.. حبة جلدية تسبب مرضا غامضا شوه وجه فتاة

الرئيس السيسى ينتصر للمعلم.. اعرف نصيبك من الزيادة الجديدة بعد التصديق على القانون

انفجار قنبلتين في حقل نفط بالعراق ومحاولات للسيطرة على حريق ضخم

فتح تحقيق رسمي.. المخرج المتهم بالتحرش بمهرجان القاهرة السينمائي يدافع عن نفسه

مبياخدش إجازات.. زوجة تطلب الطلاق وتعويضا ماليا ضخما

حوار الرئيس السيسي يتصدر الصفحة الأولي بـ صحيفة لو فيجارو الفرنسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على سعر وماركة فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة

ملفتة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

أسعار ومواصفات سيارات الاتحاد الأوروبي 2021 المعفاة من الجمارك.. صور