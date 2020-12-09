ننشر تفاصيل الزيادات المالية وصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانون رقم 212 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.













وقد نصت المادة الأولى على أن: أن يزيد بدل المعلم بالفئات المالية الموضحة كالتالي:

كبير معلمين: 180 جنيها شهريا

معلم خبير: 165 جنيها شهريا

معلم أول أ: 125 جنيها شهريا

معلم أول ك 100 جنيه شهريا

معلم / معلم مساعد: 75 جنيها شهريا









ويمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 مكرر/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالفئات المالية التالية:

كبير معلمين: 140 جنيها شهريا

معلم خبير: 145 جنيها شهريا

معلم أول أ: 150 جنيها شهريا

معلم أول: 165 جنيها شهريا

معلم/ معلم مساعد : 185 جنيها شهريا









ويجوز زيادة الحافز بموجب قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال بعد موافقة وزير المالية.









ويمنح مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري ووكيل المدرسة أو المعهد الأزهري حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع 250 جنيها أو 150 جنيها على التوالي، ويصدر وزير التربية والتعليم أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال الضوابط والقواعد المنظمة لاستحقاق صرف هذا الحافز.









وتمنح مكافآة إضافية عن امتحانات النقل لجميع العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم، والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف بالفئات المالية التالية:





كبير المعلمين: 155 جنيها شهريا

معلم خبير: 140 جنيها شهريا

معلم أول أ: 120 جنيها شهريا

معلم أول: 85 جنيها شهريا

معلم / معلم مساعد: 65 جنيها شهريا





وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:

الدرجة الممتازة: 155 جنيها شهريا

الدرجة العالية: 140 جنيها شهريا

المدير العام: 120 جنيها شهريا

الدرجة الأولى: 85 جنيها شهريا

الدرجة الثانية: 65 جنيها شهريا

الدرجة الثالثة: 55 جنيها شهريا

الدرجة الرابعة فما دونها: 50 جنيها شهريا









يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الترية والتعليم وعضوية كل من: وزير المالية أو من يرشحه، وزير التضامن الاجتماعي أو من يرشحه، ووكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية يرشحه النقيب العام، و4 من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق والمهن التعليمية.









وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم.







