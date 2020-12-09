مفتي الجمهورية: الفساد يحتاج إلى بيئة غير أخلاقية ينتشر فيها الكذب والنفاق

شهد اللواء هشام آمنة محافظ

، الندوة التي تم تنظيمها اليوم بعنوان "معًا ضد الفساد" بقصر ثقافة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة للفساد بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و اللواء علاء الصباغ رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة.







أكد المحافظ خلال كلمته علي أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد هو اليوم الذى قررته منظمة الأمم المتحدة لتقف فيه كل دولة أمام مرآة حقيقتها وتزن بميزان الشفافية والانصاف معدل احترامها لشعبها ولنفسها وأن الدولة العظيمة بحق المؤمنة بصدق هى التي تجعل من ذاتها رقيبا يوميا وضميرا يقظا لا يغفل ولا ينام .







وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المعلم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير من يضرب به المثل فى بث قيم الانضباط الإداري والأخلاقي والحرص على مكافحة الفساد بمعناه الأشمل والأوسع فلا ينحصر على شكل دون آخر بل انه لا يسمح أن يدخل الى ميادين العمل الإداري فاسد أو منحرف أو متطرف ولا يهادن او يبقى بين أجنحة الدولة إلا كل ساع لصالح الوطن وطامح لعلياء مصر وقدمها.







وخلال كلمته أكد فضيلة المفتي إن انتشارَ ظاهرةِ الفساد يعودُ في جانبٍ كبيرٍ منه إلى النفس البشرية ومدى تمسكها أو تخليها عن دينها ومرجعيتها الأخلاقية؛ فكلما ضعُفَ ذلك الارتباطُ زادت فُرص انتشارِ الفساد.







وأضاف أن الفساد يحتاج إلى بيئة غير أخلاقية ينتشرُ فيها الكذب والنفاق والرياء والخيانة، وإلى نفسٍ خاويةٍ من الإيمان، لا تعرِفُ معروفًا ولا تُنكر منكرًا، ولذلك عُني الإسلامُ في المقام الأول باستهداف تلك النفس البشرية، وبتقوية دور الرقابة الذاتية والتعويل عليها قبل الاعتمادِ على أي نوعٍ آخر من أنواع الرقابة.







ومن جانبه أكد اللواء علاء الصباغ رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة، خلال كلمته سبب اختيار 9 ديسمبر يوم عالمى لمكافحة الفساد حيث وقعت فيه الاتفاقية فى 2003 وانضمت لها 193 دولة مشيرا الى ان هناك ايضا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.







قام الصباغ، بعرض فلم تسجيلي في بداية الندوة، لتوضيح دور هيئة الرقابة الإدارية فى مجال منع ومكافحة الفساد والآثار السلبية للفساد اجتماعيا واقتصادية ونفسيا وقانونيا، بالإضافة إلى أبرزت أهم الممارسات التى حققتها الاستراتيجية ومنها تطوير البنية التشريعة وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال التعامل بمنتهى الشفافية والحوكمة وعمل ضوابط وقواعد بيانات تتيح للدولة المتابعة المستمرة اليكترونيا الامر الذى اسهم بشكل كبير فى القضاء على صور الفساد للوصول إلى العدل.