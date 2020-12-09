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اقتصاد

إبراهيم عشماوي: قطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان قطاع التجارة الداخلية يساهم  بخمس اجمالى الناتج المحلى بقيمة تتراوح من 1.3 الى 1.4 تريليون جنيه  وذلك  فى  منظومة التجارة  والتخزين والجملة واللوجيستيات. 

واضاف عشماوى " ان قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يعادل 10 ملايين فرصة عمل كما ان قطاع التجارة ينمو سنويا بمعدل 12% ونستهدف ان يزداد معدلات النمو الى ١٥ % كما ان قطاع التجازة يساهم بـ 20% من  اجمالى انتاج المحلى . 

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020».

وقال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن وزارة التموين والتجارة الداخلية لا يقتصر دورها فقط في منظومة الدعم والبطاقة التموينية مشيرا إلى ٧ هيئات وجهات تابعة لوزارة التموين تلعب دورا رئيسيا في السوق المصرية هي:

هيئة السلع التموينية باستثمارات تبلغ ٥٠ مليار جنيه والشركة القابضة للصناعات الغذائية باستثمارات ٣.٥ مليار جنيه شهريا والشركة القابضة للصوامع التي زادت السعات التخزينية بها في ٤ سنوات من ١.٢ مليون طن ل ٣.٤ مليون طن ومصلحة الدمغة والموازين التي تمثل الكيان التنظيمي لصناعة المشغولات الذهبية والمعادن النفيثة في مصر ولجنة المساعدات الأجنبية تتلقى المعونات ولديها سعات تخزينية للطرح على المطورين وجهاز حماية المستهلك المسئول عن ضبط اي مخالفات وحماية حقوق المستهلك المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية المسئول عن قطاع التجارة الداخلية والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.

واوضح العشماوي أن عدد الشركات المقيدة على قواعد السجل التجاري يبلغ ٥ ملايين شركة بالإضافة إلى ٤٥٠ ألف علامة تجارية ونموذج صناعي تم تسجيله على قواعد تسجيل العلامات التجارية.

واوضح العشماوي ان دور وزارة التموين اتضح جليا خلال أزمة كورونا حيث لم يحدث نقص اي سلعة خلال كورونا ولم يحدث تغير سعر اي سلعة في حين أن اقتصاديات كبيرة أو متقدمة شهدت أزمات في توفير السلع واسعارها.

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