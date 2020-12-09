معرض عن تاريخ الهيب هوب في أبوظبي 15 ديسمبر الجاري

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن ت استضافة معرض التصوير الفوتوغرافي "كونتاكت هاي: سرد بصري لتاريخ الهيب هوب، الذي سيُقام من 15 ديسمبر 2020 حتى 31 مايو 2021.





تمثّل هذه النسخة من المعرض الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، والتي ستأخذ الزوار في رحلة عبر تشكيلة واسعة من الصور الفوتوغرافية والألبومات وأغلفة المجلات التي توثّق مسيرة ثقافة الهيب هوب على مدار أربعين عامًا.





وسيضم المعرض أكثر من 150 صورة من إبداع ما يزيد عن 60 مصورًا فوتوغرافيًا، منهم جانيت بِكمان، وبارون كليبورن، وخورخي بينيتشي، وجو كونزو، بالإضافة إلى مارثا كوبر، وجمال شاباز، وداني كلينش، وبراين كروس، وإريك كولما،, وإستيفان أوريول، وجاك ماكين، ورافي بي. وستُعرض الصور جنبًا إلى جنب مع مجموعات الصور الأصلية، والتي تُقدم نظرة أقرب على تجربة المصوّر خلال جلسة التصوير، وتكشف جوانب غير مسبوقة حول الشخصية الواقعة أمام عدسة الكاميرا، وغالبًا ما تعكس تفاصيل دقيقة وجوانب طريفة ونادرة الظهور لشخصية فناني الهيب هوب.





وتستعرض الصور عددًا من أبرز الأسماء في عالم الهيب هوب، من أمثال كانييه ويست، وكاردي بي، وجاي زي، وكيندريك لامار، وميجان ذا ستاليون، وإم إف دووم، وناز، وسنوب دوج، وآلايا، بالإضافة إلى آي.إس.آي.بي روكي، وتايلر ذا كرييتر، وكوين لطيفة، وسالت ان بيبا، والفنان الأسطوري نوتوريوس بي.آي.جي.





يأتي اختيار أبوظبي لتكون المحطة الدولية الأولى للمعرض ليعكس أهمية ثقافة الهيب هوب بالنسبة لسكان دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية في العالم العربي للموسيقى والأزياء المرتبطة بهذه الحركة الموسيقية.





يُقام معرض "كونتاكت هاي" بإشراف الصحفية فيكي توباك، مؤلفة الكتاب الذي يحمل نفس الاسم والذي حقق أعلى المبيعات، وبالتعاون مع المخرج الإبداعي فاب فايف فريدي، الفنان البصري ومخرج الأفلام، والمُنتج جوزيف باتيل.





وقالت فاطمة اليوسف، رئيس البرامج والمشاركة المجتمعية في منارة السعديات التابعة لدائرة الثقافة - أبو ظبي: " بالتماشي مع استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الثقافية لإمارة أبوظبي، تهدف منارة السعديات بوصفها مركزًا ثقافيًا رائدًا إلى استعراض طيف واسع من أنماط التعبير الإبداعية، مع سعي مستمر نحو تزويد زوارنا بمحتوى جديد ومتفرد على الدوام. ويسرنا خلال موسم الشتاء الحالي أن نقدم معرض كونتاكت هاي الشهير لمجتمع أبوظبي، والذي يُقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويُعد الهيب هوب أحد الحركات الموسيقية ذات الأهمية الثقافية الكبيرة، فقد نجح بطرح أنغام وأصوات موسيقية جديدة كليًا وهوية بصرية فريدة من نوعها ما تزال تؤثر على التجارب الصوتية ومشهد الموضة والتوجهات الثقافية حول العالم. وبما أن أبوظبي تعدّ موطنًا للعديد من محبّي هذه الحركة الثقافية ، نأمل بأن تثير الصور والأعمال الفنية في المعرض اهتمام الزوار وإلهامهم".





وقالت فيكي توباك، المنسق الفني لمعرض كونتاكت هاي: "يُجسد الهيب هوب قوة ثقافية أمريكية فريدة نشأت من مجتمعات الأقليات، ونجحت بترك أثر راسخ وطويل الأمد في مختلف أنحاء العالم. وتأتي أهمية المعرض كونه يمثّل الفرصة الأولى لاستعراض هذه الصور التي تروي تاريخ الهيب هوب على الصعيد العالمي. ويسرّني إطلاق المعرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توفر وجهة مزدهرة للموسيقى والفنون. وبفضل الدعم الذي تقدّمه إمارة أبوظبي للأنشطة الفنية، إلى جانب تجربة التعاون الاستثنائية التي حظينا بها مع فريق منصة سول، فإننا متحمسون للغاية لإطلاق معرض كونتاكت هاي في جزيرة السعديات".





ومن جانبه، قال فاب فايف فريدي، المخرج الإبداعي لمعرض كونتاكت هاي: "حظيت بتجربة لا تُضاهى تمكنت خلالها من المشاركة في مسيرة تطور ثقافة الهيب هوب من بداياتها كصيحة محليّة في نيويورك، ومن ثم كحركة فاعلة على المستوى الوطني الأمريكي، ووصولًا إلى تحولها إلى قوة عالمية مهيمنة. ويُجسد معرض الصور كونتاكت هاي، الأول من نوعه في أبوظبي، أحدث فصل من المسيرة الاستثنائية لهذه الثقافة".





وفي سياق متصل، قال جوشوا كوكس، الشريك بمنصة سول: "إن زيارة معرض أشبه بمتحف يروي تاريخ الهيب هوب هو بمثابة حلم تحوّل إلى حقيقة بالنسبة للأجيال التي نشأت على هذه الثقافة، فقد ترك فنانونا المفضلون أثرًا راسخًا على حياتنا، حيث ستحمِلنا أعمال وإبداعات المصورين المشاركين في المعرض في رحلة لاستعراض هذا العالم الشيّق. وتبعث هذه الصور فينا حنينًا إلى ذكرياتنا الجميلة، وتلهمنا للتفاؤل بمستقبل هذا النمط الثقافي. ونود أن نشكر فيكي توباك على الثقة التي منحتنا إياها لتقديم رؤيتها الإبداعية في أبوظبي، كما نتوجه بالشكر أيضًا إلى فريق منارة السعديات على دعمهم وثقتهم وتشجيعهم الدائم للأنشطة الفنية".





تجدر الإشارة إلى أن معرض كونتاكت هاي انطلق بنسخته الأولى في فوتوفيل نيويورك بتنظيم من يونايتد فوتو إنداستريز عام 2018. وفي عام 2019 تم تقديم كونتاك هاي ضمن معرض أنينبرغ سبيس للتصوير الفوتوغرافي الشهير في لوس أنجلوس، حيث حقق رقمًا قياسيًا كأكثر المعارض حضورًا في تاريخ المؤسسة. وفي يناير 2020، كان كونتاكت هاي أحد المعارض الافتتاحية ضمن المساحة المتكاملة الجديدة الخاصة بالمركز الدولي للتصوير الفوتوغرافي في نيويورك.



