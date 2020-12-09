محاضرة بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد" في الاسكندرية

، واللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، المحاضرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان"هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد" ويحاضر فيها اللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد "، وبحضور القيادات التنفيذية والأمنية والرقابية ولفيف من القيادات العامة بالمحافظة.



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وفي كلمته، رحب المحافظ بجميع الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية وفئات المجتمع المختلفة. وأشار إلى أن تلك المحاضرة هي فرصة جيدة للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والأفراد والمجتمع بشكل عام. لافتًا أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية تؤثر على جميع البلدان.

وأوضح الشريف أن القيادة السياسية والدولة بجميع أجهزتها التنفيذية يبذلون أقصي الجهود لمكافحة الفساد مؤكدا أن الدولة القوية هي الدولة التي تعمل علي القضاء علي الفساد والمفسدين.

ووجه المحافظ الشكر إلي جميع العاملين بهيئة الرقابة الإدارية مشيدا بدورهم في مكافحة الفساد والذي شاهدنا جميعا من خلال الضربات القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية تجاه المفسدين لمنع الفساد فى جميع أجهزة الدولة ومكافحته بشتى صوره، وإتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة وتحافظ على المال العام وجميع الأموال المملوكة للدولة.





وفي سياق متصل، أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي أقيم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أطلق عبر البث المباشر " الفيديو كونفرنس " بجميع محافظات مصر تحت شعار " متحدون على مكافحة الفساد " ، والذي يأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ ، ويقام في التاسع من ديسمبر من كل عام .





جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية.





وأوضح الشريف أن ماراثون اليوم أقيم لتوعية المواطن السكندري بتأثير الفساد على المجتمع الذي يؤثر على هيبة الدولة ، لافتا إلى الموظف الفاسد هو الذي يتربح شخصيا من خلال عمله ، والفساد هو ظاهرة عالمية ، موجود في أغلب المجتمعات المتقدمة منها والنامية ، ولكنه يشكل مشكلة أكبر في العالم الثالث.





وأكد محافظ الإسكندرية أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة ، ولكن مصر استطاعت خلال ال ٦ سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين ، مختتما حديثه قائلا " جميعنا متحدون ومتكاتفون ضد الفساد".