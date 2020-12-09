سيبقى حيًا.. صورة مارادونا على العملة الأرجنتينية..هل تنجح الفكرة؟

أسبوعان مضيا على وفاة أسطورة كرة القدم اللاعب الأرجنتيني دييجو مارادونا بعد تعرضه لسكتة قلبية، لكن الأمر لم يمض بل أعلن مكتب المدعي العام الأرجنتيني إن مسئولي العدل الأرجنتينيين يحققون في وفاة مارادونا وأمروا بالبحث في ممتلكات طبيبه الشخصي .





لم يكن مجرد لاعب كرة قدم بل صنع تاريخا طويلا من النجاح ليصبح قدوة وأسطورة كرة القدم حول العالم، ما جعل وفاته صدمة كبيرة لمحبيه، حتى وصل الأمر للتحقيق في موته بعد شكوك في وجود سر وراء موته بالسكتة القلبية بشكل مفاجئ خاصة وأنه كان بصحة جيدة في الـ 12 ساعة الأخيرة قبل موته وهو ما أكدته الممرضة الخاصة به .

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صورة مارادوانا على العملة الأرجنتينية





بالطبع لن ينسى جماهير مارادونا لاعبهم المفضل بسهولة، يرغبون في أن يصبح مرافقا لهم باستمرار بعد موته، ومن هنا تم تدشين العديد من الحملات لوضع صورة مارادونا على العملة الأرجنتينية.

خلال الساعات الماضية، قام محبو مارادونا بإطلاق حملة لجمع توقيعات للمطالبة بوضع صورة مارادونا على العملة الأرجنتينية " البيزو" تخليدًا له ، وتم إطلاق الحملة على موقع Change.org بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأرجنتينية .





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طلب رسمي للكونجرس الأرجنتيني





من ناحية أخرى، قامت نائبة أردنتينية تدعى نورما دورانجو، بتقديم طلب إلى الكونجرس الأرجنتيني، يهدف إلى طباعة صورة لاعب كرة القدم الراحل مارادونا على العملة الوطنية.





وقالت النائبة : " الورقة النقدية التي تبلغ قيمتها حوالى 12.27 دولار، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنجلترا في كأس العالم من الجانب الآخر، ولفتت إلى أن الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لكن عندما سيأتي السياح سيحتفظون بتلك العملة".