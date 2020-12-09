إرشادات مهمة من آداب القاهرة للطلاب للارتقاء بـ نشاط الكلية

1- ضرورة دخول كافة الطلاب للمنصة وعمل التسجيل enroll للمقررات الخاصة بكل واحد .

2- المشاركة الإيجابية للطلاب من خلال الاطلاع على المحاضرات سواء فى هيئة ملفات pdf او ppt .

3- قيام هيئة التدريس بتشغيل الطلاب من اجل تحقيق اقصى درجات التفاعل مع المقررات الدراسية من خلال التكاليف البسيطة والمطالبة بحلها وتنظيم امتحانات قصيرة ، بحيث يضمن اعضاء هيئة التدريس دخول الطلاب للمنصة .

4- الحد من فرص دخول الطلاب للمنصة والوصول للمحاضرات والمقررات الدراسية بصفة " الضيف " سواء على collaborate او المقرر .

وذلك لعدم احتساب الدخول والمشاركة والتفاعل بصفة " الضيف " ضمن إحصاءات التفاعل وفق سياسة منصة " البلاك بورد " وهو ما يضعف صورة الكلية ضمن إحصاءات الاستخدام الحقيقية من جانب إدارة المنصة بالجامعة .

أقرا ايضا :

و قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أنه من المقرر إجراء انتخابات اتحاد الطلاب الخميس المقبل.





وأضاف "كامل" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية مستعدة لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي قررتها الجامعة وبالشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين .





ويشترط في الطالب المتقدم أن يكون له أنشطة سابقة بالكلية ، وألا يكون قد تم احالته إلى التحقيق أو مجلس تأديب ، كما يجب أن يكون مصريًا وألا يكون قد رسب في احد السنوات الدراسية ، فالجميع من حقه الترشح لهذه الانتخابات ولكن بالشروط التي حددتها الجامعة .





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد أعلن عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021 ، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر، وذلك بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.





وأوضح الخشت، أن الانتخابات ستقام بديمقراطية و احترام للنظام وقواعد التنافس ، لتكون نموذجا وواجهة مشرفة لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.