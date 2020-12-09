أول أمريكي أسود على رأس البنتاجون.. هل يخالف بايدن القانون بترشيح لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع؟.. صعوبات تواجه إقرار تعيينه في مجلس الشيوخ.. وعلامة استفهام في سجله بشأن الحرب على داعش

عسكريان اثنان فقط توليا منصب وزير الدفاع الأمريكي منذ تأسيسه عام 1947

شهود نقلوا عن أوستن وصفه لداعش بأنه "زوبعة في فنجان"

القانون الأمريكي يحظر تولي العسكريين مناصب سياسية قبل مرور 7 سنوات على تقاعدهم

بايدن تجاهل شخصيات مدنية ثقيلة الوزن مرشحة لتولي منصب وزير الدفاع









بالنسبة للعديد من المراقبين كان إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس ترشيحه للجنرال المتقاعد لويد أوستن لتولي منصب وزير الدفاع مفاجأة غير متوقعة لعدة أسباب.





وفور إعلان بايدن اختيار لويد أوستن لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة، استدعت ذاكرة المتابعين اتهامات وُجهت إليه بالتقليل من شأن التهديدات التي يفرضها تنظيم داعش، إبان توليه منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية المسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.





وبحسب صحيفة "ديلي كولر" الأمريكية، أورد تقرير للمفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية صدر في 31 يناير 2017 شهادات شهود ذكروا أن الجنرال أوستن لم يكن يحب سماع أخبار سيئة بشأن مكافحة تنظيم داعش، وأنه كان يقدم صورة للعمليات ضد التنظيم أكثر وردية من الواقع.





وتزعم الاتهامات الموجهة إلى الجنرال أوستن أنه قلل من شأن تنظيم داعش في تقارير موجزة كان يرفعها إلى البيت الأبيض في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وورد في تقارير صحفية تعود إلى عام 2016 أن الجنرال أوستن كتب في أحد تقاريره إلى البيت الأبيض أن تنظيم داعش ليس سوى "زوبعة في فنجان".





ويرفض الجنرال أوستن الإقرار بصحة هذه الاتهامات، وجاء في تقرير المفتش العام للبناتجون رده على محققي الوزارة بالقول "لن ننتصر في معركة ما لم تكن لدينا المعلومات الصحيحة، ولذا فإن تجميل الصورة لا يساعدنا على الفوز في الحرب ضد داعش".





وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فالجنرال لويد أوستن الذي سيكون أول أمريكي أسود يتولى منصب وزير الدفاع، عسكري محترف من الطراز الأول، وتولى سابقًا قيادة المنطقة المركزية الأمريكية المسئولة عن العمليات في الشرق الأوسط، والتي تعد أهم المناطق العسكرية الأمريكية.





ورأت الصحيفة مع ذلك أن بايدن أخطأ باختيار الجنرال أوستن لمنصب وزير الدفاع، بالذات بسبب كونه عسكريًا محترفًا، حيث جرى العرف منذ تأسيس منصب وزير الدفاع الأمريكي عام 1947 على أن يتولاه شخص مدني، في إطار توازن دقيق أقره الكونجرس لتوزيع مناصب وزارة الدفاع بين العسكريين والمدنيين للحيلولة دون انفراد فئة منهم بالقرار العسكري.





ولم تنكسر قاعدة وزراء الدفاع المدنيين سوى مرتين في التاريخ الأمريكي؛ الأولى عام 1950 عندما تولى المنصب جورج مارشال لمدة عام، وبالرغم من أدائه المميز في المنصب فإنه كان منحازًا بشكل سافر لرفاقه العسكريين، وعلى سبيل المثال فقد عارض قرار الرئيس هاري ترومان إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دوجلاس ماك آرثر، الذي ارتكب مخالفات ترقى إلى مستوى عصيان الأوامر الرئاسية إبان الحرب الكورية.





أما المرة الثانية التي وافق فيها الكونجرس على تولي عسكري محترف وزارة الدفاع الأمريكية فكانت عام 2017، عندما عين الرئيس دونالد ترامب الجنرال جيمس ماتيس في المنصب، حيث رأى نواب الكونجرس أن شخصية ماتيس العقلانية كفيلة بموازنة شخصية ترامب المتقلبة والحد من تأثيرها على عمل البنتاجون.





لكن لم يُكتب لماتيس نجاح كبير في مهمته، فهو لم يستطع منع ترامب من تخصيص جزء كبير من الإنفاق العسكري لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، ولم ينجح في إثناء ترامب عن قراره الفجائي والمتهور بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا.





وأضافت الصحيفة أن الأسباب التي أقنعت الكونجرس بالتغاضي عن كسر قاعدة وزراء الدفاع المدنيين ليست حاضرة هذه المرة، فبايدن السياسي المتمرس بالعمل المؤسسي ونائب الرئيس السابق ليس بحاجة إلى وجود شخصية عقلانية في البنتاجون لكبح تهوره، ثم إن هناك الكثير من المدنيين المؤهلين عن جدارة للمنصب والذين كان يمكن لبايدن ويجدر به الاختيار من بينهم.





ومن بين الشخصيات المدنية التي كانت مرشحة بقوة لتولي منصب وزير الدفاع ميشيل فلورنوي، وكيلة وزارة الدفاع السابقة في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وليس من الواضح بشكل قطعي حتى الآن لماذا لم يعلن بايدن اسم فلورنوي وزيرة قادمة للدفاع، بالرغم من كونها شخصية معروفة ورائدة في مجال الدفاع لسنوات، وكان يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مرشحة رئيسية لقيادة البنتاجون في إدارة بايدن.





وربما كان خلافًا قديمًا بين بايدن وفلورنوي هو السبب في استبعاده إياها من تولي وزارة الدفاع، فبايدن كان أبرز معارضي قرار زيادة حجم القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان في عهد إدارة أوباما، بينما كانت فلورنوي من أشد مؤيديه.





وربما كان بايدن يخضع لضغوط لتولية أول أمريكي من أصول أفريقية منصب وزير الدفاع، لكن حتى لو كان ذلك صحيحًا فقد كان من بين المرشحين لتولي المنصب جيه جونسون، وزير الأمن الداخلي السابق ومستشار وزارة الدفاع.





وتابعت الصحيفة أنه ليس من المعروف لماذا يخاطر بايدن بكسر قاعدة وزراء الدفاع المدنيين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى رفض الكونجرس إقرار تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرًا للدفاع، فبالنظر إلى لامبالاة ترامب بالأعراف وتقاليد السياسة الأمريكية الراسخة كان على بايدن إعادة الاعتبار لها والالتزام بها، ومن بينها اختيار مدني لتولي وزارة الدفاع.





وبالإضافة إلى أن جميع العسكريين الأمريكيين، العاملين منهم والمتقاعدين، يجهرون صراحة بان واجبهم هو حماية الدستور وليس خدمة أهواء الرئيس واحتياجاته السياسية، وكان آخرهم في هذا الصدد رئيس الأركان الحالي الجنرال مارك ميلي، فإن العرف يقتضي امتناع العسكريين المتقاعدين عن خوض معترك السياسة لمدة 7 سنوات من تاريخ تقاعدهم، وهنا يجدر تذكر أن الجنرال لويد اوستن تقاعد من الخدمة عام 2016.





وختمت الصحيفة بالقول إن تاريخ بايدن والمشهور عنه لا ينبئ بانه سيكون رئيسًا متمردًا على التقاليد والأعراف المؤسسية على غرار ترامب، ولذا فقد كان الأولى به أن يتنبه إلى أن العسكريين ليسوا هم الأنسب لإدارة المناصب السياسية، وعلى كل حال فلم يفت الأوان بعد كي يتدارك بايدن هذه الهفوة ويدفع بمرشح مدني لتولي أحد أهم المناصب الحساسة في الإدارة الأمريكية.