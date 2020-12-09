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أصل الحكاية

علاقة Google وapple بشركات السيارات العالمية وتطويرها

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:15 م
علاقة Google و apple
علاقة Google و apple بشركات السيارات العالمية و تطويرها
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اشرف عطية
عملت شركة Google علي تطوير ودمج خرائط جوجل وخدمة الأماكن الخاصة بجوجل “Places” نظم تقنيات الملاحة الذكية داخل السيارات مما يجعلها تتعاون مع كبري كيانات صناعة السيارات في العالم.

و قدمت Google أيضا ميزة تدعى Send2Car والتي تسمح للمستخدمين بإرسال النقاط المهمة والواجهات الخاصة بهم من خلال خرائط “جوجل” على هواتفهم الذكية إلى سياراتهم بشكلٍ مباشر.

و تم أيضًا استخدام خرائط جوجل لتحديد الاتجاهات داخل شاشة موجودة ضمن السيارة، وعرض معلومات عن الأماكن التي يمر من قربها السائق بفضل خدمة Places.

و صرح مدير مؤسسة الخرائط في Google إن الشركة تبحث دائمًا عن أفضل السبل التي تسهل على المستخدمين اكتشاف المزيد من المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم، حيث يتم اقتراح أماكن لتناول القهوة أو أماكن لتنظيف الملابس على سبيل المثال.

و تسعي Google على تكامل خرائطها مع أنواع السيارات الأخرى بما في ذلك سيارات شركة أودي التي تستخدم محرك بحث جوجل المحلي والأقمار الصناعية وصور للشوارع وبعض الخدمات الأخرى التي تفيد المستخدمين .

لم تكن شركة Google الوحيدة التي تستثمر في السيارات بي تعمل ايضا شركة apple الامريكية لتصنيع الهواتف المحموله على تصنيع سيارة كهربائية تحمل شعارها .

و تم الإعلان عن براءة الاختراع من apple التي تهدف إلى تحويل القيادة الذاتية للمركبات إلى القيادة باستخدام الأوامر الصوتية، أو الإيماءات أو شاشات اللمس من apple .

يمكن لتقنية apple المقترحة تحديد المكان الأفضل للوقوف على أساس المنتج الذي ترغب بشرائه بصرف النظر عن التحكم الصوتي، إن براءة اختراع apple يمكنها أيضًا قراءة إشارات النوايا، والإشارات المعتمدة على اللمس باستخدام أجهزة الاستشعار.
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