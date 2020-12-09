بتكلفة 3 ملايين جنيه.. افتتاح مقر مديرية أوقاف المنوفية الجديد

أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظة المنوفية اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة افتتاح مقر مديرية الأوقاف الجديد بتكلفة (3) مليون جنيه ، بحضور الدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية والدكتور كمال السباعي مدير المديرية والشيخ رمضان السبكي مدير عام الدعوة بالمديرية وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.





حيث تفقد السكرتير العام المساعد قاعة الاجتماعات ، ومكتب الدعوة ، ومكتب الثقافة والإرشاد ، ومكتب شئون القرآن ، والشئون الإدارية وغيرها بمبنى مديرية الأوقاف الجديد والمقام على مساحة 400م والمكون من أربعة أدوار ، معربا عن سعادته بمستوى الإنشاءات وجودة الأعمال.



