خبير: إشادة وزير الاقتصاد الفرنسي انعكاس للتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن اشادة برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي"،بـ أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات ايجابية منفردة في المنطقة، جاء انعكاسا ً للتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية التي تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري،.





وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث يعد النمو الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.





واشار الخبير الاقتصادي، أن هذه الاشادات تعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تحسن بيئة الأعمال في الدولة المصرية وفقًا للتقارير الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، مما يجعل الدولة المصرية وجهه آمنه ومستقرة للاستثمار والعمل فيها .



