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نائب مدير حميات إمبابة: من يعاني من زكام وسعال وآلام حادة بالجسم وارتفاع في درجة الحرارة فهو مصاب بكورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:47 م
الدكتور ماهر الجارحي
الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة
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ندى رأفت

قال الدكتور ماهر الجارحي، استشاري الأمراض الباطنة والحساسية ونائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن طبيعة الفيروس في الموجة الثانية من جائحة كورونا لم تختلف عنها في الموجة الأولى، ولكن زاد معدل انتشاره، نتيجة دخول فصل الشتاء، وزيادة الرطوبة، وانخفاض درجة الحرارة.


وأوضح ماهر الجارحي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن دخول الشتاء والتغيرات الجوية  أدت إلى نشاط الفيروس، إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.


وتابع استشاري الأمراض الباطنة والحساسية ونائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أنه لا يوجد اختلاف بأعراض الفيروس من الموجة الأولى، ولم يحدث مضاعفات للفيروس في الموجة الثانية، ولكن ما حدث هو اختلاف بسيط في الأعراض الأولية للمرض.


وأضاف "الجارحي"، أن هذه الأعراض هي تكسير في العظم ، وبطء الحركة في العضلات، والصداع ، إضافة إلى معاناة المريض من آلام حادة في جميع أعضاء جسمه ، معقبًا : " المريض يتحدث بصعوبة ، وهمدان ومش قادر يقوم".


وأشار إلى أنه إذا حضر المريض إلى المستشفى وكان يُعاني من آلام حادة في الجسم ، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة ، ويعاني من الزكام والسعال ، فهذا يعني أنه أُصيب بفيروس كورونا، ويجب احتجازه في المستشفى ، مضيفًا أن السعال يكون جافا غير مصاحب لبلغم ، مُشيرًا إلى أن السعال الجاف غير المصاحب للبلغم يتواجد في " حلق الفم " ، مصاحب بإرهاق حاد في القفص الصدري، بينما السعال الرطب يدل على وجود التهابات في الممرات والحويصلات الهوائية، وبالتالي تقوم الرئة بإفراز "البلغم" من أجل ترطيب السعال.


وأكد ، أن السُعال الجاف هو أحد أهم أعراض فيروس كورونا، إضافة إلى أنه لا يستجيب لأي علاج ، منوهًا إلى عدم لجوء المريض لتناول الأدوية من الدكتور الصيدلي بدون استشارة الطبيب في المستشفى، ويقوم المريض بتناول الأدوية في اليوم الأول من الإصابة، فإذا لم يأت العلاج بنتيجة خلال الـ 48 ساعة، فعلى المريض أن يتجه فورًا للمستشفى، لأن هذا يعني إصابته بفيروس كورونا وليست أعراض برد طبيعية، معقبًا: "أُناشد المواطنين في حالة ظهور أعراض نزلات البرد، بالتوجه للطبيب المختص وعدم الإكتفاء بأدوية الدكتور الصيدلي".

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