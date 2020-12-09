متحدون على مكافحة الفساد.. ندوة توعوية بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي، ندوة توعوية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بعنوان"متحدون على مكافحة الفساد" وشعار مصر أقوى من الفساد حاضر فيها، الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، و اللواء محمد كمال، مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا، و الدكتور محسوب عبد القادر، عميد كلية التربية بقنا.





و أشاد رئيس الجامعة، بمجهودات هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة كافة صور الفساد المالي والإدارى و الأخلاقى و جميع أنواع الفساد، مؤكدًا أهمية هذه الندوة التى تأتى تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد.





وتحدث غرباوى، عن الحوكمة في الجامعات و بالتحديد في جامعة جنوب الوادى متناولًا أمثلة لها كالامتحانات الإلكترونية وامتحانات السنوات النهائية في ظل جائحة كورونا ومشاركة الطلاب في عضوية المجالس الحاكمة عند مناقشة الموضوعات التى تخص الطالب.





كما تحدث رئيس الجامعة، عن بعض قضايا الفساد الأخلاقى منها التنمر والتمايز الخاطىء وعدم الإنتماء الحقيقى لهذا الوطن وتناول رئيس الجامعة في كلمته كيفية محاربة الجامعة لكل أشكال الفساد، مؤكدًا أن الجامعة هى الحلقة الأخيرة في إعداد المواطن المنتمى المتخصص لذا فإن هدفها محاربة الفساد حتى يعد هذا الطالب اعدادًا جيدًا يمنعه من الانحراف.





وأضاف رئيس الجامعة، بأن مجهودات الدولة داخل الجامعة تتنوع منها مراكز الإشعاع داخل الجامعة مثل مركز التطوير الوظيفى و معهد تقنية المعلومات المقدم كمنحة من وزارة الإتصالات ITI والتى تقدم دورات مجانية للطلاب والخريجين و كذلك مشروع الجامعة الأهلية و العديد من المشاريع الإستثمارية في الجامعة.





ومن جانبه أشار اللواء محمد كمال، مدير مكتب الرقابة الإدارية بقنا، إلى أن الحديث عن الفساد لا يخص مجتمع بعينه أو دولة بعينها، كما أنه لا يوجد تعريف محدد للفساد، مشيرًا إلى أن إقامة يوم عالمى لمكافحة الفساد تعنى اصطفاف المجتمع مع كافة جهات الدولة لتجديد العهد لمنع ومكافحة الفساد.





ونوه كمال، إلى بعض مبادىء الحوكمة ومنها التضمين والكفاءة والفاعلية، لافتًا إلى أهمية الإصلاح الإدارى وأهميته في مكافحة الفساد، و أنهى كلمته بإلقاء الضوء على مهام هيئة الرقابة الإدارية و دورها كجهاز مستقل يتبع رئيس الجمهورية و يقوم بمحاربة جميع أنواع الفساد.





فيما تحدث الدكتور محسوب عبد القادر الضوى، عميد كلية التربية بقنا، عن الفساد كجريمة خطيرة تقوض التنمية الإجتماعية والإقتصادية في المجتمعات، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد مسئولية الجميع لأنه بوجود الفساد يدفع الجميع الثمن، وتحدث عن أنواع الفساد و سيكولوجيته و مظاهره و أسبابه والآثار المترتبة عليه، كما تناول بعض معايير الحوكمة و حوكمة الجامعات.

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