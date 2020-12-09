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أخبار البلد

محمد فايق: الرقابة الإدارية تحمى ثمار التنمية فى الدولة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:49 م
محمد فايق - رئيس
محمد فايق - رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
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أ ش أ
أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور مشرف فى مكافحة الفساد وحماية ثمار التنمية التي تحققها الدولة.

جاء ذلك فى كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء بالمؤتمر الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام برعاية الأمم المتحدة .

وأضاف محمد فايق أن هناك علاقة وثيقة بين الفساد وحقوق الإنسان حيث يتسبب الفساد في عدم المساواة بين الأشخاص وسوء توزيع الموارد وهو حق كفيل من حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الفساد من شأنه التأثير على القطاع الاقتصادى ويرهق خزانة الدولة ويؤثر على عدالة التوزيع والفقر واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويقود إلى التشكيك فى فعالية القانون.

وأشاد بالوسائل التى تقوم بها الدولة فى إطار مكافحة الفساد التى أسهمت فى تقليل معدلات الفقر للمرة الأولى، ومواصلة القضاء عليه.
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