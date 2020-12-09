عروض "القبة السماوية" تنطلق من جديد في متحف الطفل

أعلن دكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن اعادة تشغيل عروض القبة السماوية المتنقلة بمركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل"، بعد توقف عدة اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا لتقديم عروضها المختلفة حول علم الفلك والفضاء والبحار ، إضافة إلى عروض تعليمية ترفيهية متنوعة ، لتعزيز الانشطة التعليمية في اطار ترفيهى وابداعى شيق.





واشار حلمى ، الى ان اعادة التشغيل تأتي بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتطهير باستخدام المطهرات التى اوصت بها الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والتباعد بين الافراد.





وقال الدكتور اسامة عبدالوارث مدير مركز الطفل للحضارة والابداع ان اعادة التشغيل تأتى من منطلق حرص متحف الطفل بتوفير الوسائل التعليمية الحديثة للأطفال والمساهمة في بناء قدراتهم بطرق عصرية تواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وذلك من خلال القبة السماوية وعروضها فى رحلة شيقة بدخول (القبة السماوية المتنقلة) ومشاهدة عرض ممتع لفيلم عن الفضاء نتعرف على القمر والكواكب والفضاء بصفة عامة و مدة عرض القبة السماوية 20 دقيقة .





واشار عبدالوارث الى ان القبة السماوية متاحة للصغار والكبار ، لافتا الى ان مواعيد العروض هى ايام الجمعة والسبت من كل اسبوع على مدار شهر ديسمبر الجارى من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا.





وفى سياق متصل اعلنت الدكتورة فاطمة مصطفى نائب مدير مركز الطفل للحضارة والابداع عن انطلاق عروض عالم الديناصورات والذي شهدت إقبالا مكثفا للأطفال من مختلف الفئات العمرية رغبة منهم في استكشاف عالم الديناصورات، ومعرفة تاريخ هذا العالم الذي كان يعيش فيه الديناصورات قبل 65 مليون عام قبل الميلاد.





ويتعرف الاطفال على أنواع وأشكال الديناصورات باستخدام نظارات V R، ولأول مرة يشاهد الأطفال جنين الديناصور بتقنية الهولوجرام، بعدها يتجه الأطفال إلى منطقة "التنقيب" ليستلموا الأدوات والمعدات اللازمة لبدء عملية اكتشاف الحفريات.





وأوضحت فاطمة مصطفى ، أنه أثناء تنفيذ عملية الحفائر يتعرف الأطفال على القيمة العلمية والتاريخية للحفريات وأنواع الديناصورات التي سينقبوا عن حفرياتها، والمنتشرة على هيئة صورة مصغرة من الحفريات الحقيقية، حتى يعيش الطفل واقع عملية الاستكشاف، وعقب استخراجها بطرق علمية، يتم تكوين مجموعات عمل من الأطفال لتجميع الحفريات فيما بعد لتكوين الهيكل العظمي للديناصور، وذلك في أجواء ممتعة ومشوقة تعمل علي تفتح مدارك الفكر لدى الأطفال.



