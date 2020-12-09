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أخبار العالم

اكتشاف كوكبين جديدين.. إنجاز إماراتي في مجال الفضاء

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:48 م
جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي
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محمود نوفل



أعلن مرصد الإمارات الفلكي اكتشاف كوكبين تشكلا قبل نحو مليار سنة خارج المجموعة الشمسية يدوران حول نجم واحد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس مرصد الإمارات الفلكي المهندس نزار سلام أشار إلى أن الاكتشاف ساهم في إدراج اسم الإمارات ومرصدها الفلكي الخاص ضمن المكتشفين والباحثين المشاركين في سجل الفلك العالمي.

وبين سلام - خلال مؤتمر صحفي عقده بأبوظبي - أن الاكتشاف الجديد تم بالاستعانة بالبيانات التي أتاحها قمر مسح الكواكب الخارجية بتقنية العبور "تيس" حيث سمحت هذه البيانات بتأكيد اكتشاف كوكبين من العمالقة الغازية الصغيرة في نظام كوكبي واحد من قبل فريق مرصد الإمارات الفلكي.

والمح سلام الي أن اكتشاف الكوكبين يفسر الكثير حول كيفية تطور الكواكب الصغيرة ونضجها ، والتغيرات التي تطرأ في غلافها الجوي ومداراتها حول النجم ، وبنيتها بشكل عام من قبل البيئة المحيطة بها ويساعد على تحسين فهمنا لتطور النظام الكوكبي في المليار السنة الأولى بعد التكوين.

ونوه إلى أنه من خلال هذه الاكتشافات النوعية، سيتمكن علماء الفلك من إجراء دراسات حول تطور النظم الكوكبية من خلال المقارنة الإحصائية بين النظم الكوكبية الصغيرة والقديمة، والتي بدورها تعطي معلومات عن كيفية تطور الكواكب الخارجية.

ولدعم مشاهدات مرصد الإمارات الفلكي قامت مراصد عالمية أخرى مثل مرصد لاس كمبريس في تشيلي بالإضافة إلى تلسكوب جاليليو الأمريكي في جزيرة سان ميجيل دي لا بالم بإجراء أرصاد انتهت بتأكيد اكتشاف مرصد الإمارات الفلكي المشترك للنظام الكوكبي الثنائي
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