فراس سعيد يكشف لـ صدى البلد عن أعماله الجديدة.. فيديو

وكشف الفنان فراس سعيد في تصريح لـ صدى البلد ، عن اخر اعماله وما يجهزه للمشاركة في سباق الموسم الرمضانى المقبل.

يشار إلى أنه تم عرض الإعلان الرسمي للمسلسل المنتظر وادي الجن ، بجانب حلقته الأولى التي نالت تفاعلًا إيجابيًا ملحوظًا من الحضور، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من أيام القاهرة ل صناعة السينما ب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الحالي.

وعقّب أحمد فهمي العضو المنتدب للشركة المنتجة للمسلسل على الحدث قائلًا "سعيد جدًا بانطلاق مسلسل

في احتفالية كبيرة مثل

الدولي، كما أسعدتني ردود فعل الحضور الإيجابية تجاهه، واتمنى أن تزداد ردود الفعل الإيجابية أكثر بعد متابعته على منصة Viu، لأنه مسلسل مختلف قمنا خلاله بكثير من التحديات وحرصنا على الخروج بأفضل صورة للمؤثرات البصرية حتى تخدم أجواء المغامرة والخيال بأحداث العمل، وحتى نطرح عملًا جديدًا وجيدًا في كل عناصره على الجمهور العربي".

وتدور أحداث المسلسل حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة

الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

المسلسل من إخراج حسام الجوهري، وتأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، ومن إنتاج Viu، وهو من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داود وحسن مالك؛ ويتولى الإخراج الفني والديكور هند حيدر، مع مدير التصوير أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف. بدعم من أحد أفضل شركات المؤثرات البصرية في مصر Trend VFX تريند في إف أكس.

ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل كذلك صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، مع ظهور خاص للنجمة المتألقة بشرى.

مسلسل خيال ومغامرة خارج عن المألوف لشاشات الدراما العربية، يوفر فرصا عديدة لنجوم شباب من جميع أنحاء العالمي العربي، وتطرحه شركة iProductions على منصة Viu كخطوة جديدة في خطتها، لأن تكون شركة متكاملة للمحتوى تعمل على تطوير، إنتاج، استثمار وتوزيع محتوى عالي الجودة يلبي متطلبات السوق المصرية والعربية بالكامل، وإنتاج برامج ترفيهية وكافة أشكال المحتوى النصي، إلى جانب استغلال أنواع وفئات المحتوى الجديد، وإلى جانب التركيز على المحتوى المحلي والإقليمي.